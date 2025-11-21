Buchverkaufs-Stopp bei Sarah Ferguson: Das ist wahrer Grund

Sarah Ferguson (66) hat mit ihrem neuesten Kinderbuch "Flora und Fern: Freundlichkeit auf dem Weg" einen herben Rückschlag erlitten. Geplant war, dass das Buch Anfang November erscheint, doch nun wurde es komplett aus den Verkaufsregalen entfernt. Grund für die Rücknahme sollen die Verbindungen der Autorin zu ihrem Ex-Mann, dem in Ungnade gefallenen Andrew (65), und dem verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sein. "Es ist eine Anerkennung des Unvermeidlichen. Niemand wird es kaufen wollen", erklärte eine Quelle gegenüber der Daily Mail. Sämtliche geplanten Signierstunden und Events wurden ebenfalls gestrichen, und bereits gedruckte Exemplare sollen recycelt werden.

Das Buch sollte eigentlich am 9. Oktober veröffentlicht werden, ehe der Termin auf den 20. November verschoben wurde. Nun ist jedoch klar, dass es nicht mehr veröffentlicht wird. Für Sarah, die im Laufe ihrer Karriere bereits über 50 Bücher, darunter Kinderbücher, Memoiren und Romane, veröffentlicht hat, könnte das auch weitere Auswirkungen auf ihre Autorenkarriere haben. Gleichzeitig steht sie unter dem persönlichen Druck, dass Andrew, mit dem sie bis vor Kurzem in der Royal Lodge in Windsor lebte, dorthin nicht mehr zurückkehren kann. Er wird künftig auf dem Anwesen der königlichen Familie in Sandringham wohnen. Sarah jedoch bleibt außen vor, was das Ende ihrer gemeinsamen Wohnsituation bedeutet.

Die weiterhin bestehenden öffentlichen Skandale und die Rücknahme des königlichen Titels belasten Sarah offensichtlich stark. Laut der royalen Expertin Helena Chard seien Sarahs "Nerven am Ende" und die 66-Jährige fühle sich durch die Ereignisse tief erschüttert. Mehrere Berichte deuten auch darauf hin, dass sie um die Stellung ihrer beiden Töchter Beatrice (37) und Eugenie (35) in der Öffentlichkeit und im royalen Umfeld besorgt ist. Lange hatte sie trotz ihrer Scheidung von Andrew im Jahr 1996 eine enge Verbindung zu ihm sowie zum Königshaus gepflegt, doch die jüngsten Entwicklungen scheinen diese Bindungen nachhaltig beschädigt zu haben.

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

ActionPress Sarah Ferguson und Prinz Andrew

Getty Images Sarah Ferguson im März 2023