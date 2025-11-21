Stress zu Weihnachten: die.kim will Paketboten Freude machen

Kimberly Devlin-Mania, besser bekannt unter ihrem Instagram-Namen die.kim, hat sich für ihre Paketboten eine süße Überraschung ausgedacht. Als Influencerin und Mama von fünf Kindern trudeln bei Kim jeden Tag viele Pakete ein. "Die Postboten drücken sich hier morgens die Klinke in die Hand, so oft wie es hier klingelt", gesteht sie in ihrer Instagram-Story. Der Content Creatorin sei bewusst, dass die Auslieferer einen harten Job haben – der zur Vorweihnachtszeit nur noch anstrengender wird. Deswegen möchte Kim ihren Paketboten eine kleine Freude machen.

"Ich habe mir überlegt, ob ich den Postboten draußen was hinstelle, dass, wenn sie hierhin kommen, sich einen kleinen Snack oder ein Getränk nehmen können. [...] Paar Snacks, Energy Drinks, Chips, Nüsse – mal sehen", erzählt sie von ihrer Idee und fügt hinzu: "Ich bestelle schon echt viel und das wird jetzt mit Weihnachten bestimmt noch mal mehr werden." Der Kölnerin scheint es wichtig zu sein, gerade zur Weihnachtszeit eine Kleinigkeit an ihre Mitmenschen zurückzugeben.

Kim zählt zu den Mama-Bloggern der ersten Stunde auf Instagram. Die 33-Jährige lässt ihre 600.000 Follower auf Instagram beinahe täglich an ihrem alltäglichen Großfamilienleben teilnehmen – und das schon seit sehr vielen Jahren. Kein Wunder also, dass die fünffache Mutter super vernetzt ist und auch Influencerinnen wie Anna-Maria Ferchichi (44) zu ihren engen Freundinnen zählt. Vor einigen Monaten startete das Frauen-Duo sogar ein gemeinsames Projekt: Seit dem 11. Februar unterhalten sie ihre Fans zweimal im Monat in ihrem gemeinsamen Podcast "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim".

Anzeige Anzeige

Instagram / die.kim die.kim, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / die.kim Kim Devlin-Mania im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / die.kim Anna-Maria Ferchichi und Kim Devlin-Mania beim Bushido-Konzert, März 2024