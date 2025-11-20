Meghan Trainor weinte wegen Kritik an großem Gewichtsverlust

Meghan Trainor (31) machte publik, wie sehr sie die negativen Reaktionen auf ihren massiven Gewichtsverlust verletzen. Die Sängerin weinte nach eigenen Angaben wegen hasserfüllter Kommentare im Netz, die nach ihrem erschlankten Auftritt in den vergangenen Monaten aufkamen – besonders, als sie im August einen TikTok-Clip teilte mit neuer Frisur. Statt Bewunderung für ihr Video schaute ein Teil des Publikums auf ihr verändertes Gesicht und ihren Körper. "Ich dachte mir: Das trifft mich nicht", merkte sie gegenüber Extra an und ergänzte: "Aber doch, das tat es. Ich habe so viel geweint."

Meghan ging gemeinsam mit ihrem Ehemann Daryl Sabara (33) ihren Gesundheitsplan an. Die beiden zogen ihn zu Hause durch, stützten sich gegenseitig und hielten die Öffentlichkeit über Podcasts und Social Media auf dem Laufenden. Was für das Paar ein persönlicher Schritt war, löste online Debatten aus, die aus Meghans Sicht eine Grenze überschritten. "Sie haben mich fertiggemacht und mein Therapeut meinte, ich gebe ihnen zu viel Macht und wünschte, ich würde das nicht tun", erinnerte sich Meghan rückblickend. Mittlerweile versuche die "All About That Bass"-Interpretin, den Hass nicht an sich heranzulassen: "Also bemühe ich mich, mit 31 zu lernen, Fremden keine Macht zu geben. Es kommt mir albern vor."

Aber wie kam es zu der massiven Transformation? Nach der Geburt von Sohn Riley im Februar 2021 starteten Meghan und Daryl zunächst die Fitnesschallenge "75 Hard Program". "Wir haben das durchgezogen", berichtete Meghan im Podcast "Workin' On It". Nach der Geburt von Sohn Barry im Juli 2023 informierten sie sich zusätzlich über Medikamente zur Gewichtsreduktion und entschieden sich schließlich für Mounjaro. Sie wählten die niedrigste Dosis, achteten auf ausgewogene Ernährung und blieben konsequent im Training. Das Ergebnis: spürbar weniger Hunger, bessere Routine, mehr Wohlbefinden. Meghan betonte, sie verspüre keine Scham, offen über den Griff zur Abnehmspritze zu sprechen.

Getty Images Musikerin Meghan Trainor, Serienpremiere von "The Paper" im August 2025

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor, August 2025

Instagram / meghantrainor Meghan Trainor mit Ehemann Daryl Sabara und Sohn Riley

