Prinz Harry und Meghan ganz verliebt im Weihnachtsspecial

Die Vorfreude auf die Weihnachtszeit steigt – und mit ihr auch die Spannung auf das neue Netflix-Special von Herzogin Meghan (44): Am 3. Dezember feiert "With Love, Meghan: Holiday Celebration" Premiere. Die ehemalige Schauspielerin gibt im frisch veröffentlichten Trailer einen Einblick in festliche Vorbereitungen und ihr Leben in Montecito. Mit dabei ist auch Prinz Harry (41), der bei einem kurzen Auftritt in der Küche nicht nur einen Happen genießt, sondern sich auch einen liebevollen Kuss mit seiner Frau teilt. "Ich liebe die Weihnachtszeit. Es geht darum, Zeit mit den Menschen zu verbringen, die wir lieben, Traditionen zu pflegen und neue zu schaffen", erklärt Meghan im Clip, den sie auf Instagram mit ihren Fans teilte.

Neben Harry sind zahlreiche namhafte Gäste Teil des Specials, darunter die Tennisspielerin Naomi Osaka (28), der bekannte Koch Tom Colicchio sowie der Gastronomie-Experte Will Guidara. Auch Meghans enge Freundin Kelly McKee Zajfen und Produzentin Lindsay Roth feiern mit. Im Trailer wird gezeigt, wie Meghan Geschenke einpackt, ein Festmahl zubereitet und das Haus weihnachtlich dekoriert – und ihre Gäste munter mit anpacken. Fans der ehemaligen "Suits"-Darstellerin können sich zudem auf DIY-Tipps freuen, die an ihre Zeit bei Paper Source erinnern, damals ein kreativer Meilenstein in ihrer Karriere. Netflix bezeichnet das Special als magische Feiertagsfeier mit viel Freude, Wärme und Inspiration.

Meghan hat stets ihre Liebe zur Feier der Festtage betont. Bereits im letzten Jahr sprach sie begeistert davon, wie ihre Kinder Archie und Lilibet die Tradition des Karotten-Auslegens für die Rentiere liebten. Dieses Jahr knüpft sie in ihrer Lifestyle-Serie nun daran an und zeigt spannende Resonanzpunkte zwischen persönlichem Glück und ihrem kommerziellen Erfolg. Ihre Lifestyle-Marke "As ever" präsentiert passend zur Weihnachtszeit eine Kollektion mit funkelnden Weinen, handgefertigten Kerzen und süßen Aufstrichen, die auch im Special ihren Platz finden. Für Meghan und Harry bedeutet das Weihnachtsspecial nicht nur einen Einblick in ihren Alltag, sondern auch einen Funken Romantik, der die Herzen der Zuschauer höherschlagen lässt.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan, 2025.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan in ihrer Show "With Love, Meghan", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York