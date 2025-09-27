"Grill den Henssler": Steffen Henssler hilft Calvin Kleinen

Das Sommer-Special von Grill den Henssler sorgte wieder einmal für Überraschungen: Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) trat gegen Koch Steffen Henssler (53) an, obwohl er zunächst gar nicht an der Sendung teilnehmen wollte. Moderatorin Laura Wontorra (36) hatte den 33-Jährigen überzeugen müssen, und schnell wurde klar, warum. Für den Hauptgang standen Lamm-Spareribs mit gegrilltem Coleslaw und Maiskolben auf dem Menü. Als Calvin jedoch mit seinen Kochkünsten zu kämpfen begann, schaltete sich sein Kontrahent höchstpersönlich ein und griff ihm unter die Arme. Mit Rat und Tat stand Steffen bereit, schälte Karotten, kümmerte sich um den Mais und half beim Abschmecken.

Diese Unterstützung sollte sich jedoch als teuer erweisen – zumindest für Steffen. Denn obwohl er es gut meinte und auf die Bemerkung an Laura Wontorra, "Ich weiß ja, dass er dir am Herzen liegt", hin half, schoss er sich mit dem hilfsbereiten Engagement ein Eigentor. Die Jury war von Calvins Maiskolben begeistert; Jana Ina Zarrella (48) lobte besonders eine Variante, ohne zu wissen, dass Steffen daran mitgewirkt hatte. Am Ende gelang es Calvin, dank der guten Bewertung, den Hauptgang knapp für sich zu entscheiden und Steffen mit nur einem Punkt Vorsprung zu besiegen.

Calvin, bekannt aus Reality-TV-Formaten, zeigte sich trotz seiner Unsicherheiten offenbar ehrgeizig, was das Kochen anging. Dabei unterstützte Laura ihn nicht nur bei der Teilnahme an der Sendung, sondern warf auch selbst ein wachsames Auge auf seinen Fortschritt am Grill. Das Zusammenspiel zwischen ihm und Steffen sorgte für viele humorvolle Momente. Der TV-Koch, der für seine Wettbewerbsmentalität bekannt ist, bewies an diesem Abend, dass er auch großzügig sein kann – selbst wenn er dadurch am Ende als Verlierer des Hauptgangs dasteht.

Collage: RTL / Julia Feldhagen, ActionPress Collage: Calvin Kleinen und Steffen Henssler

Grill den Henssler, VOX Steffen Henssler in der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025