Green Flag? Fans sind positiv überrascht von Calvin Kleinen

Reality-TV-Star Calvin Kleinen (33) hat mit einem Video für überraschende Reaktionen gesorgt. Anlass für seinen Post waren Szenen aus der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P., in denen Aleksandar Petrovic (34) durch respektloses Verhalten auffiel. Calvin äußerte in seiner Kritik deutliche Worte über das Benehmen seines Freundes und sparte nicht an klaren Botschaften. Seine unverblümte Haltung stößt bei den Fans auf Anerkennung. "Tolle Entwicklung!", kommentierte ein Nutzer auf Instagram, während ein anderer schrieb: "Dass Calvin so 'ne Green-Flag-Äußerung bringt, hatte ich nicht auf meiner Bingokarte."

In seinem YouTube-Video ging der 33-Jährige besonders auf die berüchtigten Szenen der sechsten Folge ein. Dass Aleks öffentlich über Intimität in seiner Beziehung mit Vanessa Nwattu (25) klagte und dabei sagte: "Ich zahle nur, kriege nichts", entlockte dem Sänger ein deutliches Kopfschütteln. Calvin stellte klar: "Bruder, wir sind doch nicht im Puff." Für viele Zuschauer zeigte sich hier, dass der Realitystar mittlerweile klare Grenzen zieht und seine Meidung von Respektlosigkeiten nicht an Freundschaften haltmacht.

Auch den respektlosen Umgang auf dem Party-Boot ließ Calvin nicht unkommentiert. Dass Aleks und Marwin Klute die Verführerinnen mit Sekt bespritzten, bezeichnete er als "richtigen Schmutz". Mit klaren Worten rief er die Männer zur Vernunft: "Männer, was ist denn los da mit euch, Alter? Digga, wie abwertend. Das macht man einfach nicht, was ist denn da bei euch kaputt?" Eine schockierende Tonaufnahme am Ende der Folge brachte das Fass für den Realitystar endgültig zum Überlaufen.

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

Anzeige Anzeige

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

Anzeige Anzeige

RTL / Frank Fastner Calvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Kandidat, 2025

Anzeige