Calvin Kleinen konnte "Hype" um sich selbst nie verstehen

Calvin Kleinen (33) gehört zu den erfolgreichsten Realitystars Deutschlands. Im Gespräch mit RTL zeigt sich der Aachener aber genau bei diesem Thema ziemlich reflektiert. "Ich konnte nie verstehen, warum mich Leute feiern", gibt er nachdenklich zu. Generell verstehe er den "Hype" um Realitystars nicht. "Das ist ja keine Kunst, die wir da machen. Wir gehen in irgendein Format, saufen uns die Birne weg, labern irgendeine Sch**ße, b*msen rum und werden dafür gefeiert", erklärt er seine erstaunliche Sicht der Dinge.

Der 33-Jährige habe schon immer den Wunsch gehabt, für etwas anderes bekannt zu sein als seine Show-Teilnahmen – zum Beispiel für Musik. Und genau das hat Calvin inzwischen geschafft: Mit eingängigen Songs wie "Ex On The Beach", "Sophia" und "Bauch Beine Bier" sang er sich in die Herzen seiner Fans – und gehört mittlerweile zum festen Inventar des Ballermanns auf Mallorca.

Seit ein paar Jahren ist Calvin aber längst nicht mehr der einzige Kleinen-Bruder, der dank Reality-TV in aller Munde ist. Marvin Kleinen trat in große Fußstapfen – stellte in Formaten wie Are You The One – Reality Stars in Love und Ex On The Beach und Das Sommerhaus der Stars aber schnell unter Beweis, dass er seinem älteren Bruder in Sachen Unterhaltung in nichts nachsteht.

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, Reality- und Ballermann-Star

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen auf dem Oktoberfest 2025

Instagram / calvinkleinen Calvin und Marvin Kleinen, April 2022