"Stranger Things"-Spoiler: Das steckt hinter dem Upside Down

Endlich Klarheit: In der letzten Staffel Stranger Things erfahren die Fans nun, was es wirklich mit dem "Upside Down" auf sich hat. Kurz vor dem großen Finale stößt Dustin Henderson, gespielt von Gaten Matarazzo (23), in den alten Tagebüchern von Dr. Brenner, alias Matthew Modine (66), auf entscheidende Hinweise: Das "Upside Down" ist nicht – wie lange vermutet – ein abgeschottetes Monsterreich, sondern ein "Wurmloch", das Hawkins mit einer finsteren Parallelwelt verbindet. Diese düstere Dimension trägt den Namen "Abyss". Bösewicht Vecna, gespielt von Jamie Campbell Bower (37), hält dort die entführten Kinder gefangen, um die Welt nach seinen Vorstellungen umzugestalten.

Die Duffer-Brüder hatten diese Info schon seit Jahren in der Schublade, wie sie nun gegenüber Deadline verrieten: "Wir wissen seit Staffel 1, dass es sich um ein Wurmloch handelt." Produzent Shawn Levy (57) berichtete laut Entertainment Weekly von einer kleinen Tüfler-Runde vor Drehbeginn: "Ich erinnere mich noch lebhaft daran, wie dankbar ich für das Diagramm war, das Matt und Ross gezeichnet hatten, weil es mir half, dieses komplizierte Konzept zu visualisieren." Dieses Diagramm, das Dustin in der Folge "Escape From Camazotz" nachzeichnet, veranschaulicht die Idee als sanduhrförmigen Tunnel: Kollabiert das Konstrukt, wird alles darin in die Leere gesogen.

Laut den Duffer-Brüdern drängte Netflix damals darauf, das "Upside Down" und seine Funktionsweise genau zu erklären. In der internen "Serienbibel" trug der "Abyss" zunächst den Namen "Dimension X" – eine augenzwinkernde Hommage an die "Teenage Mutant Ninja Turtles" – bevor man sich schließlich für einen düsteren "Dungeons & Dragons"-Namen entschied. Was diese neuen Enthüllungen für die beliebten Charaktere bedeuten, werden die Fans schon bald erfahren. Das Finale wird in Deutschland in der Nacht vom 31. Dezember 2025 auf den 1. Januar 2026 um 2:00 Uhr morgens bei Netflix online gehen.

Netflix Gaten Matarazzo als Dustin Henderson in "Stranger Things" Staffel 5

IMAGO / Cover-Images Matt und Ross Duffer, TV-Produzenten

Netflix Joe Keery als Steve Harrington und Gaten Matarazzo als Dustin Henderson in "Stranger Things" Staffel 5