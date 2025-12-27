Kussfoto: Amira Aly gratuliert Sohn zum fünften Geburtstag

Amira Aly (33) hat ihrem Sohn zum fünften Geburtstag öffentlich liebevolle Worte geschickt – obwohl sie den besonderen Tag nicht gemeinsam verbringen können. Auf Instagram postete die Moderatorin ein inniges Foto, auf dem sie den Jungen liebevoll auf die Stirn küsst. "Happy Birthday, mein Herz! Fünf Jahre darf ich nun schon deine Mama sein und ich könnte nicht glücklicher darüber sein", schrieb Amira zu dem Bild. Das Gesicht des Kindes bleibt durch eine Cap verdeckt. Der Kleine feiert seinen Ehrentag aktuell auf Bali, während Amira nicht vor Ort ist. Die Szene rührte ihre Community sofort und löste unzählige Glückwünsche aus.

Unter dem Beitrag sammelten sich warme Botschaften von Fans wie "Happy Birthday, kleiner Mann. Die Zeit vergeht so schnell. Es ist verrückt." Auch Zuspruch für die stolze Mama war dabei: "So schön Löwenmama! Happy Birthday an den Kleinen und auch alles Gute für dich, du machst das toll!" Später wandte sich Amira in ihrer Story erneut an ihre Follower. Mit brüchiger Stimme und glasigen Augen erklärte sie, wie schmerzhaft es für sie sei, heute nicht bei ihrem Sohn sein zu können. "Es tut weh, aber ich freue mich so sehr für ihn", betonte sie.

Persönlich wurde es, als die Influencerin erzählte, dass sie durch diese Situation ihre eigene Mutter besser versteht. Seit ihrer Auswanderung habe ihre Mama oft traurig gewirkt, wenn sie an Amiras Geburtstagen nicht bei ihr sein konnte. Nun spüre sie selbst, was die Distanz zu ihren Kindern an Tagen voller Erinnerungen bedeutet. "Mama, es tut mir leid. Ich verstehe dich jetzt absolut. Ich habe keine Ahnung, was da in einem vorgeht, aber es ist so unfassbar schmerzhaft, wenn das Kind nicht da ist", betonte sie und ergänzte: "Ich freue mich für die Kinder, dass sie Spaß haben, dass sie die Welt sehen dürfen. Aber ja – Geburtstag ist halt Geburtstag."

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly und ihr Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / amiraaly Amira Aly, September 2025