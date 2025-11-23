Calvin Kleinen überrascht mit provokantem Weihnachtssong

Mit "Weihnachtsfeier" hat Calvin Kleinen (33) seinen ersten Weihnachtssong veröffentlicht und kurz darauf auch das dazugehörige Musikvideo präsentiert. In diesem sorgt der Reality-TV-Star für eine überraschende Wendung: Gemeinsam mit Jolina und Maxime, zwei Verführerinnen der aktuellen Staffel von "Temptation Island VIP", spielt Calvin laut RTL eine kontroverse Szene aus der Show nach. Dabei kniet er vor den Frauen, während diese ihm mit Champagner ins Gesicht spucken. Die Aktion ist eine Anspielung auf ein Verhalten der anderen Kandidaten Marwin Klute (28) und Aleksandar Petrovic (34), die während eines Dates für Empörung sorgten.

Hintergrund der provokanten Videosequenz ist eine Szene, die bei einem Gruppendate von Temptation Island V.I.P. für Schlagzeilen sorgte. Marwin Klute hatte die Verführerinnen dazu aufgefordert, vor ihm auf die Knie zu gehen, und diese anschließend mit Champagner bespritzt. Aleksandar ging noch weiter und spuckte den Inhalt seines Drinks in die Gesichter der Frauen. Diese seien daraufhin verspottet worden, was Calvin als Anlass nahm, um mit seinem Musikvideo ein klares Zeichen gegen das respektlose Verhalten zu setzen. "Wir nehmen diesen Kirchenchor genauso mit ins Video", erklärte der Sänger in einem RTL-Interview mit Blick auf die Verführerinnen.

Calvin, der durch Formate wie "Kampf der Realitystars" bekannt wurde, ist nicht nur für seine unterhaltsamen TV-Auftritte berühmt, sondern versucht sich seit einiger Zeit auch erfolgreich als Musiker. Bereits mit seinem Sommerhit "Ex on the Beach" konnte er in diesem Jahr Erfolge feiern. Mit "Weihnachtsfeier" knüpft er humorvoll an seinen bisherigen Sound an und kombiniert weihnachtliche Klänge mit provokanten Botschaften. Aleks Petrovic hatte in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Verhalten für Diskussionen gesorgt, doch Calvins Video zeigt nun eine kreative, aber klare Antwort darauf, die seine Fans feiern.

ActionPress Calvin Kleinen beim Opening der 27. Venus Berlin

RTL Die "Temptation Island V.I.P."-Jungs sitzen am Lagerfeuer und sehen eine Partyszene von Chiara.

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen auf dem Oktoberfest 2025