Luxusvilla von Richard Simmons kurz vor dem Verkauf

In den Hollywood Hills steht der einstige Wohnsitz von Richard Simmons (†76) unmittelbar vor dem Besitzerwechsel: Für rund 5.018.286 Euro hat sich ein Käufer gefunden, der die Villa oberhalb des Sunset Strip übernehmen will. Das Anwesen mit vier Schlafzimmern und fünf Badezimmern soll laut Maklerangaben an einen sogenannten "contingent buyer" gehen, also unter Vorbehalt, während die letzten Details geklärt werden. Der Deal wird laut TMZ von John A. Lucy von Keller Williams Hollywood Hills betreut. Der Fitnessstar war im Juli 2024 in genau diesem Haus bewusstlos aufgefunden worden. Nun könnte die Immobilie in den nächsten Wochen offiziell den Besitzer wechseln, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

Die Villa kam im Juni mit etwa 5.953.899 Euro auf den Markt und wurde in kurzer Zeit gleich mehrfach reduziert: erst auf 6,5 Millionen, schließlich auf 5.009.780 Euro. Das Haus liegt auf einem halben Morgen Land oberhalb des Sunset Strip und bietet neben einem abgeschlossenen Hof für Fahrzeuge auch eine formale Eingangshalle. Die Küche wurde modernisiert und mit neuen Geräten ausgestattet, dazu kommen weitere Ausstattungsdetails, die die Immobilie im Hochglanz-Look präsentieren.

Richard Simmons, der mit energiegeladenen Fitnessvideos und einem unverwechselbaren Auftreten berühmt wurde, lebte viele Jahre zurückgezogen. Die Haushälterin Teresa Reveles war über lange Zeit eine enge Stütze in seinem Alltag, sie fand ihn im vergangenen Juli leblos in dem Haus. Freunde beschrieben den Entertainer in Interviews immer wieder als jemanden, der Fremde sofort umarmte und jeden beim Vornamen nannte. Sein Zuhause in den Hollywood Hills galt als Rückzugsort mit persönlicher Note – ein Ort voller Erinnerungen an Begegnungen mit Fans, Nachbarn und Wegbegleitern, die seine Herzlichkeit erlebt haben.

Getty Images Richard Simmons, 2013

Jason Kempin / Getty Images for Egpaf Richard Simmons, professioneller Fitnesstrainer im Juni 2013

Facebook / TheWeightSaint Richard Simmons letzter geplanter Social-Media-Beitrag vor seinem Tod, Juli 2024