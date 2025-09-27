Suki Tegan stellt klar: "Brave Mädchen" ist nicht abgesetzt

Suki Tegan hat jetzt die Gerüchte um ein mögliches Aus von "Brave Mädchen", ihrem Podcast mit Co-Moderatorin Henna, auf TikTok ausgeräumt. In einem kurzen Clip stellte sie klar, dass das Format lediglich pausiert, um das Konzept zu schärfen. "It's really not that deep", betonte sie und widersprach damit Spekulationen über ein Ende. Für ihre Fans fand sie motivierende Worte: "Aber das Wichtigste ist doch, dass die nächste Folge kommt. Und wir haben immer noch Bock auf den Podcast." Derzeit sei sie mit einem Umzug und weiteren Projekten beschäftigt, freue sich aber schon auf die Rückkehr.

Der Podcast sorgte zuletzt wegen einiger kontroverser Aussagen für heftige Kritik. Den Anstoß gab YouTuberin Sashka, die in einem sachlichen Video die Inhalte des Formats hinterfragte und damit eine hitzige Debatte auslöste. In den folgenden Wochen meldeten sich zahlreiche Influencer in YouTube-Videos oder kurzen TikTok-Statements kritisch zu Wort. Schließlich erklärte Funk, das Online-Content-Netzwerk von ARD und ZDF, in einem offiziellen Statement, man lege den Podcast nach nur vier Folgen auf Eis, um Raum für Reflexion und Weiterentwicklung zu schaffen.

Der Podcast "Brave Mädchen", den Suki gemeinsam mit ihrer Freundin Henna moderiert, sorgte also bereits seit dem Start immer wieder für Diskussionen. Besonders eine Aussage von Suki, wonach ein Mann 35.000 Euro im Monat verdienen solle, stieß zuletzt auf heftige Kritik. Gleichzeitig schätzen viele Fans gerade das Zusammenspiel der beiden Moderatorinnen und die provokanten Debatten des Formats. Für Suki, die bei ihren Followern für ihren schlagfertigen Humor bekannt ist, bedeutet die Auszeit auch die Chance, neue Energie zu sammeln und mit frischen Ideen zurückzukehren. Wann die nächste Folge erscheinen soll, ist allerdings noch offen.

Instagram / evilsuki Suki Tegan, Influencerin

Instagram / evilsuki Henna und Suki Tegan im Juli 2025

Instagram / evilsuki Suki Tegan und Henna, Podcasterinnen

