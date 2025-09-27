Taylor Swift ist zu Selena Gomez' Traumhochzeit angereist

Taylor Swift (35) ist in Kalifornien gelandet, um bei der Hochzeit ihrer langjährigen Freundin Selena Gomez (33) mit dem Musikproduzenten Benny Blanco (37) dabei zu sein. Am Freitag kam die Sängerin laut Page Six an dem Flughafen von Santa Barbara an – doch Fans hatten wenig Chance, sie vollständig zu erspähen. Noch bevor Taylor das Flugzeug verließ, schirmten sie mehrere Sicherheitsleute mit großen Regenschirmen ab. Auf Paparazzo-Fotos ist lediglich der Arm des Popstars zu erkennen.

Taylor reiste jedoch anscheinend nicht mit leeren Händen an: Einer ihrer Begleiter trug eine große weiße Schachtel, die möglicherweise ein Geschenk für das Brautpaar enthielt. Nach ihrer Ankunft wurde die Künstlerin in einem schwarzen SUV direkt zu ihrer Unterkunft gefahren. Im Gegensatz zu den anderen Gästen wird die Musikerin nämlich nicht im Encanto-Hotel, sondern in einem geheimen, geschützten Haus in der Nähe der Veranstaltungslocation nächtigen. Stars wie Paris Hilton (44) sowie Martin Short (75) und Steve Martin (80), Selenas Co-Stars aus Only Murders in the Building, stehen ebenfalls auf der Gästeliste.

Die Hochzeit von Selena Gomez und dem Musikproduzenten Benny Blanco findet dieses Wochenende in Montecito statt, wo das Paar vor über 170 Gästen auf einem privaten Anwesen die Ringe tauschen wird. Taylor hält der langjährigen Freundin an diesem besonderen Tag die Treue und wird Berichten zufolge sogar als Blumenmädchen auftreten – ein Versprechen, das sie Selena bei deren Verlobung gegeben hat. Die Feierlichkeiten begannen bereits am Freitagabend mit einem Probedinner, während die eigentliche Zeremonie für Samstag in einem romantischen Garten geplant ist.

Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

