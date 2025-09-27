Tyson Furys Tochter Venezuela hat sich mit 16 Jahren verlobt

Große Neuigkeiten aus der Familie von Tyson Fury (37): Seine Tochter Venezuela hat sich mit ihrem Freund Noah Price verlobt. Die romantische Überraschung ereignete sich auf Venezuelas 16. Geburtstagsfeier. Auf der Tanzfläche nahm der junge Boxer plötzlich all seinen Mut zusammen, kniete sich vor seine Liebste und hielt ihr einen Ring entgegen. In dem Instagram-Video nimmt Venezuela den Antrag mit einem Lächeln und großer Freude an.

Venezuelas Mutter Paris Fury postete ein Video der Verlobung mit herzlichen Worten für das frisch verlobte Paar: "Herzlichen Glückwunsch an Venezuela und Noah zu ihrer Verlobung. Beide noch so jung, aber wenn man es weiß, dann weiß man es eben! Ich bin immer noch schockiert, aber so glücklich für euch beide. Dein Vater und ich sind so stolz auf euch!" Auch zahlreiche Fans und Freunde der Familie kommentierten das Video mit Glückwünschen und feierten den neuen Lebensabschnitt der jungen Verlobten.

Venezuela ist eines der sieben Kinder des berühmten Boxers Tyson Fury und seiner Ehefrau Paris. Tyson und Paris haben sich ebenfalls im Teenageralter kennengelernt und sind im Jahr 2008 vor den Traualtar getreten - doch das sollte nicht das letzte Mal bleiben. Das Paar erneuerte sein Eheversprechen vor wenigen Wochen bereits zum dritten Mal, diesmal in Südfrankreich. Bei der intimen Zeremonie waren alle Kinder an ihrer Seite. "Paris und ich haben wieder geheiratet", schrieb der Boxer damals zu emotionalen Schnappschüssen aus der Provence.

Collage: Getty Images, Instagram / venezuelafuryofficial Collage: Tyson Fury und seine Tochter Venezuela

Instagram / parisfury1 Tyson Furys Tochter Venezuela und ihr Verlobter Noah im September 2025

Instagram / tysonfury Paris und Tyson Fury während ihrer dritten Hochzeit im August 2025