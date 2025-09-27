Verwandlungskunst: Wer ist wer bei Kardashians Party?

Kim Kardashian (44), Khloé Kardashian (41) und ihre Mutter Kris Jenner (69) zogen kürzlich alle Blicke auf sich, als sie in New York bei der NikeSKIMS-Launch-Party erschienen. Im Trio präsentierten sich die drei Reality-Stars komplett in Schwarz und mit Sonnenbrillen, was für einen glamourösen Auftritt sorgte. Doch nicht nur ihre Outfits, sondern auch ihr Aussehen erregten laut Bild Aufmerksamkeit. Die Ähnlichkeit zwischen den Schwestern und ihrer 69-jährigen Mutter war so verblüffend, dass Beobachter sich fragten: Wer ist hier eigentlich wer?

Der Grund für diese verblüffende Gemeinsamkeit liegt wohl unter anderem in der Arbeit des Beauty-Docs von Kris. Die Mutter von sechs Kindern hat sich kürzlich einer Rundumerneuerung ihres Gesichts unterzogen und erklärte gegenüber der Vogue Arabia: "Ich hatte vor etwa 15 Jahren ein Facelifting, also war es Zeit für eine Auffrischung." Laut Insidern soll die Schönheitsbehandlung stolze 84.882 Euro gekostet haben. Ihr Schönheitschirurg, Dr. Steven M. Levine aus New York, verzeichnet dank des "Kardashian-Effekts" nun einen wahren Anfragesturm, da viele Menschen sich von seinem Können begeistern lassen.

Kris ist nicht nur zufrieden mit ihrem neuen Look, sie ist regelrecht stolz darauf. Für sie sei das ein Schritt in Richtung "würdevolles Altern", der ihr mehr Selbstbewusstsein und Zufriedenheit gibt. "Ich möchte die beste Version meiner selbst sein, und das macht mich glücklich", betonte sie weiter. Schon in der Vergangenheit hat die Unternehmerin betont, dass sie großen Wert auf Ästhetik legt, was sie wohl auch an ihre Töchter weitergegeben hat. Die engen Familienbande der berühmten Kardashian-Jenner-Dynastie spiegeln sich offenbar nicht nur in ihrem Leben, sondern zunehmend auch in ihrem Aussehen wider.

Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian und Khloé Kardashian im September 2025 in New York

Getty Images Kris Jenner im September 2025 in New York

Getty Images Kris Jenner, Kim Kardashian und Khloé Kardashian im September 2025 in New York