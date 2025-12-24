Gemütliche Weihnachten: Kendall Jenner verrät Familienpläne

Kendall Jenner (30) hat Details zu den Plänen ihrer Familie für den Heiligabend verraten und dabei eine gemütliche Atmosphäre angekündigt. Im Rahmen des L’Oréal Paris Women of Worth-Events am 3. Dezember erklärte das Model, dass es auch in diesem Jahr eine kleinere Feier geben werde. "Letztes Jahr hatten wir eine kleinere Heiligabendparty, und es war wirklich wunderbar. Wir machen das dieses Jahr wieder, und ich bin sehr glücklich darüber", sagte sie gegenüber dem Magazin People. Die Familie Jenner-Kardashian, bekannt für ihre aufwendigen Feste, geht damit erneut auf eine entspannte Variante ihres sonst spektakulären Weihnachtsfestes ein.

Ihre Mutter Kris Jenner (70) hatte zuvor ebenfalls in einem Interview mit E! News bestätigt, dass die festlichen Pläne dieses Jahr etwas bescheidener ausfallen. Grund dafür sei unter anderem die kürzlich gefeierte glamouröse Party zu ihrem 70. Geburtstag. Trotzdem wird es auch bei der kleineren Weihnachtsfeier nicht an stilvollem Auftreten fehlen. Kendall hatte bereits im letzten Jahr bei der Heiligabendparty mit einem weißen Satinkleid, inspiriert von Marilyn Monroe (†36), und dekorierten Flaschen ihrer 818 Tequila-Marke für den nötigen Glamour gesorgt. Die sonst prächtig inszenierten Feiern der Familie werden in diesem Jahr also um eine intime Note ergänzt.

Bereits zum vergangenen Thanksgiving zeigte Kendall ihre Begeisterung für das Kochen und war auf einem Video von Kylie Jenner (28) zu sehen, wie sie Süßkartoffeln mit Feuereifer zubereitete. Für ihren Einsatz erntete sie reichlich Lob von ihrer Schwester. Die festliche Küchenleidenschaft scheint die Schwestern enger miteinander zu verbinden, wobei selbst in den ruhigen Momenten die typische Jenner-Kardashian-Glamour-Aura nie weit entfernt ist. Gerade die Kombination aus Familiennähe und luxuriösen Details scheint das Markenzeichen der prominenten Familie zu sein.

Getty Images Kendall Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala

Getty Images Kendall und Kris Jenner bei der L'Oréal Paris Women of Worth Gala

Getty Images Kendall Jenner im Mai 2025 bei der Met Gala