Kris Jenner plaudert über ihr Facelift mit 69

Kris Jenner (69) hat erstmals offen über ihr neues Facelifting gesprochen, das für Schlagzeilen und Spekulationen über ihren frischen Look gesorgt hat. In einem Interview mit Vogue Arabia, das am 26. August veröffentlicht wurde, erklärte der Reality-TV-Star, dass sie sich 15 Jahre nach ihrem ersten Facelifting für ein "Update" entschieden hat. Für sie sei das nichts anderes als eine individuelle Art des "würdevollen Alterns". Während ihrer Operation wurde sie von ihrer Tochter Kylie Jenner (28) begleitet, während Kim Kardashian (44) über FaceTime ständig an ihrer Seite war. "Ich möchte die beste Version meiner selbst sein, und das macht mich glücklich", sagte Kris über ihre Entscheidung.

Bereits Anfang des Jahres fielen ihren Fans auf Instagram deutliche Veränderungen an ihrem Erscheinungsbild auf. Weitere Aufmerksamkeit erregte die "Momager", als sie Kim nach Paris begleitete, um den Prozess rund um den Raubüberfall von 2016 zu verfolgen, und später bei einer Junggesellinnenparty von Lauren Sánchez (55) gesichtet wurde. Die Mutter von sechs Kindern machte keinen Hehl daraus, dass sie in New York von Dr. Steven Levine operiert wurde. Kris betonte, dass sie der Meinung sei, durch das Teilen ihrer Erfahrungen mit Schönheitsoperationen anderen Menschen Mut machen zu können. Sie erinnerte daran, dass sie sogar ihre Hüftoperation öffentlich machte, um anderen Hoffnung und Perspektiven zu bieten.

Das Sprechen über kosmetische Eingriffe ist für Kris keine Neuheit. Schon in der Vergangenheit äußerte sie sich offen über ihre Erfahrungen mit Botox, Brustoperationen und sogar einer Reduktion ihrer Ohrläppchen. Ihr 2011 durchgeführtes Facelifting wurde damals ebenfalls für die Reality-Show Keeping Up with the Kardashians gefilmt. Passend dazu sieht Kris ihr Leben weit weg vom Ruhestand: Sie fühle sich großartig, wie sie sagte, und habe von ihrer Mutter, die bis 82 Jahre arbeitete, gelernt, dass das Leben voller Möglichkeiten steckt – auch mit 70 Jahren. Retirement? Für Kris vielleicht frühestens ab 85 Jahren ein Thema.

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Kris Jenner wirbt auf Instagram für die Beauty-Marke ihrer Tochter Kylie

Anzeige Anzeige

Getty Images Kris Jenner im Mai 2024