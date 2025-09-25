Jimi Blue Ochsenknecht und Ex Yeliz bekommen eigene TV-Doku

Reality-TV-Star Yeliz Koc (31) und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) wagen ein neues Kapitel – und zwar vor laufenden Kameras! Das ehemalige Paar erhält laut Bild eine eigene Doku-Show, deren Dreharbeiten bereits in vollem Gange sind. Nach einer turbulenten Vergangenheit, die von öffentlich ausgetragenen Streitigkeiten und Verletzungen geprägt war, haben sich die beiden nun zusammengerauft, um ihrer gemeinsamen Tochter Snow zuliebe am gleichen Strang zu ziehen. Yeliz betont: "Wir haben den Beweis auf Video, dass man verzeihen kann." Der Start der Serie ist noch für 2025 geplant.

Inhaltlich dürfen sich Fans auf intime Einblicke in das Leben des ungleichen Duos freuen. Neben ihrem Alltag als Eltern von Tochter Snow wird die Show auch berufliche Projekte der beiden beleuchten. So erwähnt Jimi enthusiastisch, dass der Zuschauer alles sehen wird: "Wir als Familie, als Eltern. Wie wir unseren Alltag mit Snow meistern." Yeliz, die in der Show ebenfalls ein Haus kaufen wird, sieht das Format als eine Chance: "Das ist Jimis allerletzte Chance, und ich wünsche mir wirklich, dass er sie nutzt." Eine offizielle Ankündigung des Titels der Show steht bislang aus, doch die Vorfreude wächst.

Die Geschichte von Jimi und Yeliz war seit ihrem Zusammenkommen im Jahr 2020 alles andere als gewöhnlich. Nach einer kurzen Liebeszeit, der Geburt ihrer Tochter und einer dramatischen Trennung im Jahr 2021 entwickelte sich ihre Beziehung zu einer Achterbahnfahrt. Doch trotz Funkstille und neuer Partner standen beide in schweren Zeiten füreinander ein. Jimi zeigt sich heute dankbar: "Yeliz ist eine tolle Mutter." Mit der neuen Show wollen die beiden ihrer Tochter und der Öffentlichkeit zeigen, dass Vergebung und Zusammenhalt selbst in angespannten Situationen möglich sind.

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, September 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc im Februar 2025

RTL / Johanna Bollmann "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Jimi Blue Ochsenknecht