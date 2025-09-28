Die Hoffnungen auf neues "Gilmore Girls"-Revival wachsen

Die Fangemeinde der Gilmore Girls hält den Atem an: Könnte es eine weitere Rückkehr nach Stars Hollow geben? Die Darstellerinnen Lauren Graham (58) und Alexis Bledel (44), bekannt als Lorelai und Rory, sorgten bei den diesjährigen Emmy Awards in Los Angeles für Spekulationen, als sie auf dem roten Teppich erneut zusammen auftraten. Lauren zeigte sich besonders begeistert von der Möglichkeit, das beliebte Ensemble in einem Weihnachtsfilm wieder zusammenzuführen. "Ich denke, ein Film in der Tradition von 'Downton Abbey', besonders zur Weihnachtszeit, würde perfekt zu den 'Gilmore Girls' passen", sagte sie gegenüber dem Hollywood Reporter.

Die Idee einer erneuten Fortsetzung ist nicht neu. Schon seit der Veröffentlichung der vierteiligen Netflix-Revival-Serie "Gilmore Girls: A Year in the Life" im Jahr 2016 gibt es immer wieder Hoffnungen auf eine Fortsetzung, vor allem weil das Finale viele Fragen offen ließ. Die Serien-Schöpferin Amy Sherman-Palladino bekräftigte schon 2018, dass sie sich eine Rückkehr vorstellen könnte, wenn der richtige Zeitpunkt und die entsprechende Stimmung gegeben seien. Auch der Tod von Ed Herrmann, der Lorelais Vater Richard spielte, beeinflusste die Erzählweise der Revival-Folgen. Serien-Produzent Daniel Palladino erklärte jüngst, dass der Zeitpunkt einer möglichen Fortsetzung bestimmen würde, welche Geschichten die Charaktere erleben.

Stars Hollow und die "Gilmore Girls" bedeuten allen Beteiligten viel. Amy schwärmte in einem Interview davon, wie sehr sie die Stadt sowie die Darstellerinnen Lauren, Alexis und Kelly Bishop (81) liebe, die ihre Rolle als Emily Gilmore unverkennbar prägt. Die Chemie im Cast und die besondere Atmosphäre der Serie sind Gründe, warum die Zuschauer bis heute nicht genug von der kleinen fiktiven Stadt in Connecticut bekommen können. Ob es nun ein Weihnachtsfilm, eine Serie oder ein anderes Projekt wird – die Hoffnung auf ein Wiedersehen bleibt lebendig.

Anzeige Anzeige

EVERETT COLLECTION, INC. Lauren Graham und Alexis Bledel alias Lorelai und Rory

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham bei der Emmy-Verleihung, 2025

Anzeige Anzeige

Everett Collection "Gilmore Girls"-Cast der ersten Staffel