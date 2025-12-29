Jade Roper Tolbert teilt KI-Foto mit verstorbenem Sohn Beau

Ein KI-Foto bringt Jade Roper Tolbert in diesen Tagen zum Innehalten: Die frühere Bachelor in Paradise-Kandidatin ließ von einer Künstlichen Intelligenz ein Weihnachtsmotiv von ihrer Familie erstellen – und bekam plötzlich ein Bild zurück, auf dem neben ihr und Ehemann Tanner Tolbert nicht drei, sondern vier Kinder vor einem geschmückten Weihnachtsbaum posierten. Drei der abgebildeten Kids sahen dabei ganz so aus wie Tochter Emmy und die Söhne Brooks und Reed. Der unbekannte, zusätzliche Junge traf die TV-Bekanntheit mitten ins Herz. Auf Instagram schrieb die Dreifach-Mama, dass für sie sofort festgestanden habe, wer sich da in ihr Familienporträt "gemogelt" hat: ihr verstorbener Sohn Beau.

In ihren Storys erklärte Jade, dass sie der Chatbot-Anfrage eigentlich nur mitgegeben hatte, es solle ein Familienbild mit "zwei Jungen und einem Mädchen" werden. Als sie den vermeintlichen Fehler meldete, bekam sie eine korrigierte Version – diesmal ohne den zusätzlichen Jungen. Doch glücklich machte sie das nicht. "Jetzt fühlt es sich irgendwie leer an", kommentierte die Influencerin die überarbeitete Version. Für sie schien gerade dieser unerwartete vierte Platz an der Seite von Tanner und den drei Kindern genau der Raum zu sein, den Beau in ihrer Vorstellung in der Familie eingenommen hätte. Statt das Bild einfach als technischen Ausrutscher abzuhaken, teilte sie den Moment bewusst mit ihren Followern und machte damit deutlich, wie sehr der kleine Junge für sie weiterhin dazugehört.

Beaus Geschichte berührt nicht nur jetzt, sondern begleitet die Familie schon seit zwei Jahren. Damals hatte Jade auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie ihren Sohn durch eine Fehlgeburt verloren hatte. Er hätte eigentlich im Januar 2024 zur Welt kommen sollen. Zum ursprünglichen Geburtstermin feierte die Familie eine kleine Gedenkfeier – gemeinsam pusteten sie die Kerze auf einer Torte aus, auf der der Name Beau stand. "Tanner hat mir heute Morgen Rosen gebracht, denn heute war Beaus Geburtstermin...", teilte die Influencerin damals mit ihren Fans.

Instagram / jadelizroper Jade Roper Tolbert mit ihrem Mann Tanner und ihren drei Kindern, April 2025

Instagram / jadelizroper KI-Foto von Jade Roper Tolbert, ihrem Mann Tanner, ihren drei Kindern und dem zusätzlichen Jungen, Dezember 2025

Instagram / jadelizroper Geburtstagskuchen für Jade Roper Tolberts Sohn