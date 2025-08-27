"Gilmore Girls" feiert 25-jähriges Jubiläum mit neuer Doku

Das Städtchen Stars Hollow erwacht wieder zum Leben: Anlässlich des 25. Jubiläums der Kultserie Gilmore Girls wurde ein neuer Dokumentarfilm mit dem Titel "Searching For Stars Hollow" (dt: Die Suche nach Stars Hollow) angekündigt. Die Doku soll sowohl langjährige Fans als auch junges Publikum begeistern, denn sie enthält bisher unveröffentlichte Interviews mit den Stars der Serie, aber auch spannende Geschichten aus der Produktionszeit. Bisher bestätigt sind unter anderem Kelly Bishop (Emily Gilmore), Jared Padalecki (Dean Forester) und Keiko Agena (Lane Kim). Noch unklar ist hingegen, ob auch Lauren Graham (58) und Alexis Bledel (43), die Lorelai und Rory verkörperten, in dem neuen Film zu sehen sein werden. Ein offizieller Ausstrahlungstermin ist laut The Hollywood Reporter bisher nicht bekannt.

Regisseurin Meghna Balakumar und Produzent Jim Demonakos versprechen, mit "Searching For Stars Hollow" die umfassendste Doku über die Serie jemals zu liefern. Mit über 100 Stunden Filmmaterial will das Projekt die Entstehungsgeschichte, den Einfluss und das kulturelle Erbe der Serie aufarbeiten. Neben dramatischen Liebesgeschichten, schnellen Dialogen und einer besonderen Prise Humor war es auch die einzigartige Atmosphäre des verträumten Städtchens Stars Hollow, die die Serie für viele Fans bis heute zu einem emotionalen Wohlfühlort macht, an den man sich vor allem an stürmischen Herbsttagen immer wieder gern zurückträumt.

Im Zentrum der zwischen 2000 und 2007 ausgestrahlten Serie steht die außergewöhnlich enge Beziehung zwischen der alleinerziehenden Mutter Lorelai und ihrer gleichnamigen Tochter, genannt Rory. Während Fans dieses Zusammenspiel feiern, betonen Kritiker oft die ungesunden Züge ihrer Verbindung: Lorelai würde ihre Tochter durch die extreme Bindung kontrollieren und bei ihr gezielt Schuldgefühle erzeugen, sobald Rory versucht, eigenständige Entscheidungen zu treffen. So dürften sich die Macher der neuen "Searching For Stars Hollow"-Dokumentation sicher sein: Ihr neues Werk wird nicht nur von Fans der Serie mit Spannung erwartet.

EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Szene aus "Gilmore Girls"

Getty Images Yanic Truesdale, Lauren Graham, Kelly Bishop, Alexis Bledel, Keiko Agena und Scott Patterson, 2001

Warner Bros. / Delivered by Online USA / Gettyimages Lauren Graham und Alexis Bledel in "Gilmore Girls"