Bittersüß: Die "Gilmore Girls" feiern Reunion bei den Emmys

Ein Hauch von Stars Hollow wehte über die Bühne der Emmy Awards 2025, als Lauren Graham (58) und Alexis Bledel (43) am 14. September gemeinsam als Rednerinnen auftraten. Anlässlich des 25. Jubiläums ihrer Erfolgsserie Gilmore Girls sorgte das beliebte Mutter-Tochter-Duo für einen Moment voller Nostalgie – und Lacher. Die Schauspielerinnen nutzten ihre Auftrittseinlage, um die Drehbedingungen ihrer gefeierten Serie humorvoll Revue passieren zu lassen. "Wir hatten kein Geld", witzelte Lauren, während Alexis hinzufügte: "Wir sahen immer hungrig aus." Die Anekdote über Blechkuchen vom Nachbar-Set und eine lang erkämpfte Schneeszene brachte das Publikum zum Schmunzeln.

Die beiden Schauspielerinnen übernahmen die Präsentation des Preises für das beste Drehbuch einer Comedyserie, den "The Studio" für sich entscheiden konnte. Ihr geistreicher Dialog war eine Hommage an die Autoren von "Gilmore Girls", die sie für ihre umfangreichen und temporeichen Skripte lobten. Lauren bemerkte augenzwinkernd: "Wir hatten erschreckend lange Drehbücher", worauf Alexis ergänzte: "Ohne die Texte hätten wir nicht gewusst, ob es Tag oder Nacht ist." Ihre charmante Chemie auf der Bühne erinnerte Fans an die kultige Atmosphäre aus Stars Hollow, die sie so sehr lieben.

Lauren und Alexis verbinden auch nach all den Jahren eine enge berufliche und persönliche Freundschaft. In früheren Interviews betonte Lauren, dass ihre Beziehung eher der von Freundinnen ähnele als der einer Mutter und Tochter. Die Netflix-Revival-Serie "Gilmore Girls: A Year in the Life" bot 2016 einen Einblick in ihre Weiterentwicklung auf und neben der Leinwand. Alexis, die mehrfach für ihre Rolle in "The Handmaid’s Tale" mit Emmy-Nominierungen geehrt wurde, bleibt ihrer zurückhaltenden Art treu und meidet das Rampenlicht abseits beruflicher Verpflichtungen. Für die Fans war die Emmy-Reunion deshalb ein seltenes, aber umso schöneres Geschenk.

Imago Lauren Graham und Alexis Bledel bei den Emmy Awards, 2025

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham bei der Emmy-Verleihung, 2025

Getty Images Alexis Bledel und Lauren Graham überreichen einen Emmy für das beste Drehbuch