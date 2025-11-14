"Gilmore Girls": Jared Padalecki über Edwards Gedächtnis

Jared Padalecki (43) hat in einem Interview mit People eine denkwürdige Begegnung mit seinem Gilmore Girls-Kollegen Edward Herrmann (†71) in Erinnerung gerufen. Am Set der beliebten Serie beeindruckte Edward, der Rorys Großvater Richard Gilmore spielte, mit seiner außergewöhnlichen Fähigkeit, Zitate aus J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe" auswendig wiederzugeben – und das, obwohl die Filme damals noch nicht erschienen waren. "Ich glaube, er hatte ein fotografisches Gedächtnis", verriet Jared. Edwards freundliche und respektvolle Art habe ihn tief berührt und ihm das Gefühl gegeben, als junger Schauspieler wirklich dazuzugehören.

Auch Matt Czuchry (48), der als Logan in späteren Staffeln der Serie auftrat, teilte seine Erinnerungen an die familiäre Atmosphäre am Set. Besonders bewegend sei für Matt der Moment gewesen, als ihn die Serienmacher Amy Sherman-Palladino und Dan Palladino zur 100. Folge willkommen hießen, obwohl er damals noch relativ neu war. Dies unterstreiche die besondere Verbundenheit unter Cast und Crew. Matt lobte diese Verbindungen als entscheidend für die viele Jahre anhaltende Begeisterung der Fans. "Es geht nicht nur um das Anschauen der Serie, sondern auch darum, eine Verbindung zu schaffen, die über Generationen reicht", erklärte der Schauspieler.

Edward Herrmann, der 2014 an den Folgen eines Hirntumors verstorben ist, wurde immer wieder für seine Professionalität und seine Herzlichkeit geschätzt. Jared, der als junger Schauspieler noch am Anfang seiner Karriere stand, fühlte sich ermutigt: "Er hat mich wie einen Gleichgestellten behandelt. Das hat mir gezeigt, dass ich das wirklich kann." Der verstorbene Schauspieler war bekannt für seine außergewöhnliche Bildung und sein Talent, was ihn zu einem unverzichtbaren Teil der "Gilmore Girls"-Dynamik machte.

Collage: Getty Images, Getty Images Jared Padalecki und Edward Hermann, Collage

Getty Images Matt Czuchry bei der "Gilmore Girls: Ein neues Jahr"-Premire im November 2016

Getty Images Edward Herrmann und Kelly Bishop, 2011