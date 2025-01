So süß schwärmt Dschungel-Begleiter Daniel von Anna-Carina

Für Anna-Carina Woitschack (32) beginnt in wenigen Tagen das Dschungelcamp. Bei dem großen Abenteuer wird sie von ihrem Freund Daniel begleitet. Im Gespräch mit RTL verriet der Unternehmer nun die größten Stärken der "Leuchtturm"-Interpretin. "Sie ist immer sehr gelassen, wird ihre Mitte finden und immer bei sich bleiben. Ich glaube, das ist das Wichtigste im Camp", berichtete der Partner der DSDS-Bekanntheit. Seine Zeit in Australien wolle Daniel vor allem für eine Sache nutzen: "Ich werde ihr natürlich vom Hotel aus mental zur Seite stehen und sie unterstützen, so gut es geht."

Die 32-Jährige ist vor der Teilnahme am Dschungelcamp nicht ganz so gelassen wie ihr Freund. Zu Gast bei "Punkt 8" plauderte Anna-Carina vor Kurzem aus, dass sie eine Phobie vor Ratten habe. Eine Prüfung mit den Nagetieren wäre für sie also kritisch, allerdings hat sich der Schlagerstar gut vorbereitet. "Das ist jetzt Konfrontationstherapie. Ich war schon vorher in der Tierhandlung und habe mich ein bisschen mit den Nagern angefreundet", erklärte sie.

Vor ihren Mitstreitern hat Anna-Carina keine Angst. Im Gespräch mit GMX verriet sie vor wenigen Tagen, dass sie im Camp für Harmonie sorgen wolle. "Vielleicht kann ich zum Beispiel einer Alessia Herren, die noch mal zehn Jahre jünger ist als ich, in gewissen Momenten einen guten Rat geben", machte die Blondine deutlich. Manche Fans des Dschungelcamps kritisierten die Teilnahme der Tochter von Willi Herren (✝45), da sie in vergangenen Shows für Streitereien sorgte.

RTL / Boris Breuer Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

RTL / Boris Breuer Alessia Herren, Kandidatin der 18. Dschungelcamp-Staffel

