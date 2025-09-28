Konzertsensation: Lorde lässt in Chicago die Hüllen fallen

Sängerin Lorde (28) zog bei ihrem Konzert in Chicago alle Blicke auf sich – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Im Rahmen ihrer "Ultrasound"-Tour zeigte die Musikerin, dass sie mit Konventionen bricht und sich von ihrer mutigen, verletzlichen Seite zeigt. Visuelle Highlights ihrer Performance waren nicht nur die Lichtinszenierungen, sondern auch ein gewagtes Outfit-Wechselspiel mitten auf der Bühne. Dabei präsentierte sie sich laut Variety in schwarzer Calvin-Klein-Unterwäsche, barfuß im Jeans-Look oder mit silbernem Tape auf der Brust, was besonders bei ihrem Song "Man of the Year" hohe emotionale Intensität bot. Mit einer klaren Message wandte sich Lorde an ihr Publikum: "Es liegt nicht an mir, sondern an euch."

Mit ihrem neuesten Album "Virgin", das bei der Show im Vordergrund stand, scheint Lorde wichtige künstlerische Grenzen zu durchbrechen. Die auf der Bühne gezeigte Offenheit und Intimität ist eine Erweiterung ihrer musikalischen Entwicklung, die auf dem Album spürbar wird. Von rohen Gefühlen bis hin zu einem neuen Selbstbild, das sie stolz zeigt, reflektiert die Tour eine ganz neue Seite der Sängerin. Auch visuell war ihre Performance ein starkes Statement: Szenen ihrer verschwitzten Haut auf der Leinwand und das Erheben von Verletzlichkeit als Stärke machten den Abend für Fans unvergesslich.

Solche mutigen Auftritte und Entscheidungen sind für Lorde nicht neu. Bereits im Juli sorgte sie durch ein gewagtes Fotoshooting mit der Vogue Australia für Furore, verbunden mit der Veröffentlichung ihres Albums. Ihre künstlerische Inszenierung lässt sie immer wieder Grenzen neu definieren, wie auch das Artwork zu "Virgin" gezeigt hat. Die Musikerin, die mit gerade einmal 16 Jahren durch ihren Welthit "Royals" bekannt wurde, bleibt ihrem Charakter treu: Sie nutzt ihre Plattform, um Geschichten zu erzählen, und beweist dabei einen progressiven Ansatz für Kunst, Identität und Intimität. Fans schätzen nicht nur ihre Musik, sondern auch ihre entwaffnende Authentizität.

Getty Images Lorde, Sängerin

Getty Images Lorde im Juni 2025 in England beim Glastonbury Festival

Lorde im September 2021 in Beverly Hills

