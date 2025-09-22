So konnte Lorde die Essstörung nach vielen Jahren überwinden

Lorde (28) zeigt sich von ihrer verletzlichen Seite. Im Interview mit Salwa Houmsi für "Aspekte extra" spricht die Sängerin über ihre Essstörung – und wie sie diese überwinden konnte. "Als ich versucht habe, so dünn wie möglich zu sein und nicht zu essen, hatte ich keine kreative Stimme. Mein Projekt war, möglichst dünn zu sein", schildert sie. Die "Ribs"-Interpretin sei nicht mehr in der Lage gewesen, Songs zu schreiben. Lorde erinnert sich: "Das hat mich wirklich dazu gebracht, mich irgendwie davon zu lösen und zu sagen: 'Ich kann das nicht mehr.'"

Lorde litt einige Jahre unter einer Essstörung, bis sie sich langsam aber sicher herauskämpfen konnte. Zu dieser Zeit habe sie sich oft mit ihren Problemen allein gefühlt, obwohl sie auch damals genau gewusst habe, wie viele junge Frauen von Essstörungen betroffen sind. Dennoch sei es ihr sehr schwergefallen, mit anderen darüber zu sprechen. "Ich wünschte, ich hätte einen Song oder irgendetwas gehabt, was mir das Gefühl gegeben hätte, nicht allein zu sein", erinnert sie sich und schildert: "Jetzt weiß ich, wieso es nicht so viele Songs darüber gibt: Weil es sehr schwer ist, einen zu schreiben, ohne kitschig zu klingen."

Auf ihrem neuen Album widmet sich Lorde nun diesen schwierigen Themen, die ihrer Meinung nach zu selten angesprochen werden. "Ich wollte meine Weiblichkeit festhalten, unverfälscht, chaotisch, ohne Filter. Schöne, perfekt ausgefeilte Frauendarstellungen gibt es schließlich genug", betont sie. Ihr neues Album "Virgin", das vierte Studioalbum der Neuseeländerin, wurde bereits im Sommer veröffentlicht und enthält Hits wie "What Was That" und "Man of the Year", die auf TikTok große Erfolge feierten.

Getty Images Lorde, Sängerin

Getty Images Lorde bei einer Haute-Couture-Modenschau von Balenciaga im Juli 2025

Getty Images Lorde, Sängerin

