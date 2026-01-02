Elena Miras schießt gegen MLFL-Frau nach "Dumm"-Kommentar

Elena Miras (33) geht auf Instagram in die Offensive: In mehreren Story-Clips richtet sich der Reality-TV-Star an eine der Partnerinnen der Make Love, Fake Love-Kandidaten. Sie soll Elena in der Show offenbar als "dumm" bezeichnet haben. Ohne die Frau namentlich zu nennen, schildert die Datingshowprotagonistin ihren Ärger und stellt eine provokante Gegenfrage: "Also bist du jetzt dumm, die den Mann dahin schickt? Oder bin ich dumm, die mit dabei ist und sogar noch die Frauen respektiert, die da auf der anderen Seite sind, obwohl ich nicht mal weiß, wer genau?"

In der Story schildert Elena ihre Sicht: Die betreffende Frau habe ihren Mann bewusst in die Flirtvilla geschickt, damit er dort "machen kann, was er will" – sie habe ihn für ein mögliches Preisgeld verkauft. Sie äfft die Partnerin einer der Kandidaten nach: "Ja, Schatz, komm, geh. Lüg sie an, Schatz. Sag ihr, wie toll sie ist. Mach das alles. Schatz, mach das unbedingt für Geld."

Doch nicht nur die Frauen im Haus standen jüngst im Fokus ihres Ärgers. Schon vor wenigen Tagen rechnete Elena auch mit einigen Männern der "Make Love, Fake Love"-Villa ab. In ihrer Story berichtete die Influencerin ihren Followern offen, wie sehr es sie beschäftige, die nun ausgestrahlten Szenen zu gucken. Sie gestand: "Ich habe so viele Situationen nicht gesehen." Besonders schockiert zeigte sich Elena von den Gesprächen, die die Männer untereinander führten, sobald sie den Raum verließ. "Mir wird sehr, sehr schlecht, wenn ich gewisse Kandidaten sehe", gab die Kuppelshow-Teilnehmerin zu.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Reality-TV-Star

RTL SelfieSandra und die Partner der vergebenen Männer bei "Make Love, Fake Love" 2025

RTL Elena Miras mit den "Make Love, Fake Love"-Kandidaten Alex G. und Fabian