Böse Kritik: Schwangere Palina will Hoffnung nicht verlieren

Palina hat an Weihnachten erfahren, dass sie und ihr Partner Julian Claßen (32) Nachwuchs erwarten – allerdings gibt es gleich zu Beginn Komplikationen. Nun meldet sich die Influencerin mit einem kleinen Update bei ihren Fans auf Instagram. "Zu der ganzen Schwangerschaftssache: Da werden wir uns melden, wenn wir zu 100 Prozent ein Ergebnis haben. Wir versuchen, komplett positiv zu bleiben. Auch wenn es nur ein paar Prozent sind, halten wir uns einfach daran fest", betont sie.

Gleichzeitig hat Palina mit ihren Kritikern ein Hühnchen zu rupfen. "Leider entgehen mir auch nicht Nachrichten wie: 'So schlecht scheint es dir gar nicht zu gehen' und 'Du trauerst ganz schön wenig'. Ich weiß nicht, was euch einfällt", echauffiert sie sich und fügt hinzu: "Das ist ganz, ganz böse. Macht das einfach nicht." Sie und Julian würden aktuell ihr Bestes geben, die Hoffnung nicht zu verlieren – man könne eben auch nicht dauerhaft traurig sein.

Erst wenige Tage vor Weihnachten hatte Palina ihre PCO-Diagnose publik gemacht, eine Krankheit, die die Fruchtbarkeit negativ beeinflussen kann. An Heiligabend machte sie auf Verdacht einen Schwangerschaftstest – zunächst mit ungenauem Ergebnis. Am ersten Feiertag stand dann fest: Palina ist schwanger. Die Freude hielt jedoch nur wenige Tage an. Was genau aktuell los ist, behalten die beiden für sich, doch vor wenigen Tagen deutete Julian "größere Schwierigkeiten" an.

Instagram / palinamin Palina, Dezember 2025

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025

