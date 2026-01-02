Kein Dreamdate: Dieses BiP-Paar muss das Paradies verlassen

In der aktuellen Folge von Bachelor in Paradise stehen eigentlich die großen Dreamdates an, doch bevor es romantisch werden kann, platzt eine unerwartete Entscheidung in die Idylle: Die verbliebenen vier Paare – Lukas Baltruschat (31) und Jessica Bahn, Michelle Bendig und Jan Kelle, Vicky Stryczek und Bennett Bacher sowie Lissy Korac und David Jackson – müssen sich plötzlich gegenseitig nominieren. Im Paradies, kurz vor dem möglichen Happy End, sollen sie entscheiden, welches Couple die Koffer packt. David stellt das Verfahren offen infrage: "Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Ich bin hier für mich, ich bin hier wegen uns. Trefft doch die Entscheidung selbst – oder macht es anders."

Auch Vicky betont die Schwere des Moments: "Du kannst es ja auch nicht danach beurteilen, wie weit jemand ist, weil jeder macht das in seinem Tempo – und wer sind wir, dass wir das jetzt einfach so entscheiden dürfen?" Am Ende kommen doch Namen auf die Zettel: Vicky und Bennett wählen Lissy und David, während diese im Gegenzug Vicky und Bennett aufschreiben. Michelle und Jan entscheiden sich ebenfalls gegen Vicky und Bennett. Lukas und Jessica verweigern eine Entscheidung und lassen das Blatt leer – damit wählen sie sich automatisch selbst raus. Durch die Mehrheitsstimmen müssen schließlich Vicky und Bennett das Paradies knapp vor den Dreamdates verlassen.

Für das Paar ist die Enttäuschung groß, doch die zwei reagieren gefasst und richten den Blick auf das, was zählt. Bennett erklärt: "Es ist jetzt so, wie es gekommen ist. Wir brauchen uns auch gar nicht aufregen, das bringt alles nichts. Wir haben uns gefunden, es kann keinen größeren Gewinn geben. Einen Hauptgewinn habe ich hier geschossen." Vicky und der einstige Bachelorette-Kandidat hatten im Paradies Schritt für Schritt zueinander gefunden und sich trotz mancher Unsicherheiten immer wieder füreinander entschieden. In der vergangenen Folge mussten hingegen andere Singles ihre Reise ohne feste Verbindung beenden – für sie hatte sich keine Liebesgeschichte entwickelt.

RTL Das Logo zu "Bachelor in Paradise"

RTL Vicky Stryczek und Bennett Bacher bei "Bachelor in Paradise" 2025

RTL Bennett Bacher und Vicky Stryczek bei "Bachelor in Paradise" 2025