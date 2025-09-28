RTL bringt niederländische Kultserie aus den 80ern zurück

"Die Flodders" sind zurück! Knapp vier Jahrzehnte nach ihrem ersten Filmauftritt wird die kultige Chaosfamilie wieder zum Leben erweckt. RTL+ und Videoland produzieren gemeinsam ein neues Spin-off der legendären Serie, die bereits in den 80er Jahren das Publikum begeisterte. Laut einer Pressemitteilung von RTL, die Promiflash vorliegt, übernimmt die Hauptrolle der Kees Flodder erneut Tatjana Šimić, die in der Serie überraschend an der Haustür ihrer Tochter Kees Junior, gespielt von Ghislaine van Ijperen, auftaucht. Die Dreharbeiten haben gerade in den Niederlanden begonnen, auch im Originalviertel in Sittard, wo bereits der allererste Film gedreht wurde.

Die Familie Flodder begeistert mit ihrer schrägen und anarchischen Art, wie RTL-Bereichsleiter Hauke Bartel betont: "Kaum eine Familie hat das Chaos so kultig zelebriert wie die Flodders." Neben Tatjana und Ghislaine bereichern Darsteller wie Tibor Lukács, Dylan Jongejans und Saskia van Iterson die neue Produktion. Auch bekannte Gesichter aus früheren Produktionen sind mit dabei, darunter Horace Cohen als Onkel Henkie. Das Projekt, das von Wijo Koek, einem der kreativen Köpfe der Originalreihe, betreut wird, soll 2026 auf RTL+ und Videoland Premiere feiern und verspricht eine moderne Fortsetzung des Kults mit neuen Twists.

Tatjana, die lange über ihre Rückkehr auf die Leinwand nachdachte, zeigte sich begeistert von den neuen Drehbüchern und der positiven Resonanz der Fans: "Es fühlt sich wieder an wie früher, nur mit einem neuen Twist." Für die Schauspielerin, die besonders in den 80er und 90er Jahren mit den Flodders Kultstatus erlangte, ist dieses Projekt eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Fans dürfen gespannt sein, wie sich das chaotische Familienleben der Flodders in dieser Generation weiterentwickeln wird, und können sich schon jetzt auf eine nostalgische, aber auch frische Serie freuen.

Imago Tatjana Šimić in "Flodder Forever – Eine Familie zum knutschen"

Imago "Die Flodders"

Imago Tatjana Šimić, Schauspielerin