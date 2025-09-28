Sarah Hyland schwärmt vom glücklichen Leben mit Wells Adams

Sarah Hyland (34) genießt das Leben in vollen Zügen – vor allem mit ihrem Ehemann Wells Adams (41). Die Schauspielerin und das Reality-TV-Sternchen sind seit über drei Jahren verheiratet und befinden sich laut Sarah immer noch in ihrer ganz persönlichen Flitterwochenphase. "Jeder Tag ist ein Highlight", verriet die ehemalige Modern Family-Darstellerin in einem Interview mit E! News. Die Liebe zwischen den beiden sei noch immer genauso stark wie am ersten Tag und werde durch ein besonderes "Familienmitglied" noch verstärkt.

Und zwar durch ihren Hund Boo, der in ihrer Beziehung eine ganz besondere Rolle spiele. Der kleine Vierbeiner, den das Paar als "ehrenhaftes Kind" betrachtet, bringt täglich Freude und Abenteuer in ihre Leben. Das gemeinsame Leben mit ihm genieße das Liebespaar in vollen Zügen: "Jeden Morgen neben ihr aufzuwachen, egal ob sie nervig ist, weil sie Hunger hat, oder ob sie mit dir ausschlafen und kuscheln möchte", schwärmt Sarah und ergänzt scherzhaft: "Ich fühle mich manchmal, als hätte ich sie geboren."

Sarah, die durch ihre Rolle als Haley Dunphy Millionen von Fans begeisterte, gibt in Interviews oft Einblicke in ihr Privatleben. Ihre Verbindung zu Wells begann bereits 2017. Zwei Jahre später verlobte sich das Paar und 2022 krönte es seine Liebe mit einer traumhaften Hochzeit und dem Jawort. Wie glücklich Sarah mit dem Bachelor in Paradise-Star an ihrer Seite ist, bringt sie immer wieder zum Ausdruck. Wells, der oft betont, dass er seine Frau "bis Pluto und zurück" liebt, weiß diese Liebe offenbar genauso zu erwidern.

Getty Images Sarah Hyland und Wells Adams im November 2024

Instagram / sarahhyland Sarah Hyland und ihr Hund Boo

Getty Images Wells Adams und Sarah Hyland bei den People's Choice Awards, 2022