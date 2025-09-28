Erste Hochzeitsfotos: Selena Gomez und Benny haben Ja gesagt

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich das Jawort gegeben! Am Samstag fand die romantische Zeremonie auf einem privaten Anwesen in Santa Barbara statt. Vor wenigen Stunden teilte die Sängerin erste Eindrücke der Trauung im Netz. Auf Instagram veröffentlichte sie zahlreiche Hochzeitsfotos, die sie und Benny überglücklich zeigen. Auf den Bildern trägt Selena ein elegantes, langes Brautkleid mit ärmellosem Schnitt. Ein Neckholder-Ausschnitt, der die Schultern frei lässt, verleiht dem Kleid das besondere Etwas. Auch Bennys Outfit kann sich sehen lassen: Der Musikproduzent glänzt in einem stilvollen schwarzen Anzug mit Fliege.

Für die Feier wurden die Gäste, darunter zahlreiche Prominente wie Taylor Swift (35), mit höchster Geheimhaltung zum Veranstaltungsort gebracht. Sogar ihre Handys mussten sie abgeben, um die Privatsphäre des Paares zu wahren. Die Gäste residierten im luxuriösen El Encanto Hotel, wo sie das gesamte Wochenende über untergebracht waren. Von dort wurden sie zu der streng geschützten Hochzeit gefahren. Die Sängerin und der Musikproduzent, die ihre Beziehung im Dezember 2023 öffentlich machten, sind nun offiziell verheiratet und könnten wohl nicht glücklicher sein.

Ihr gemeinsamer Weg begann rund um Selenas 31. Geburtstag im Juli 2023. Monate später bestätigte die Schauspielerin die Beziehung auf Instagram und schwärmte von Benny als "das Beste, was ihr je passiert ist". Seitdem zeigte sich das Paar immer wieder verliebt und unzertrennlich in der Öffentlichkeit, sei es bei Promi-Events oder auf zahlreichen gemeinsamen Fotos. Im Dezember 2024 stellte Benny der Sängerin die entscheidende Frage mit einem eigens entworfenen Verlobungsring. Ihr Eheleben beginnt in ihrem neuen Anwesen in Beverly Hills – und Fans weltweit freuen sich auf die schönsten Kapitel ihres Glücks.

Anzeige Anzeige

Getty Images Selena Gomez und Benny Blanco im September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Selena Gomez und Taylor Swift im September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025

Anzeige