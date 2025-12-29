Nach Trennung von Jessica: Garry Secret wohl wieder vergeben

Garry Secret (21) lässt die Herzen seiner Community höher schlagen: In der neuesten Folge seines YouTube-Formats "Ein Tag für zwei" sorgt der Social-Media-Star nach der Trennung von Ex-Freundin Jessica für einen echten Überraschungsmoment. Während er sich über das Gelingen seines Dating-Experiments freut, wird der 21-Jährige erst nachdenklich, dann sehr deutlich. "Wenn ich das schon wieder so sehe, bin ich einerseits extrem stolz darauf, dass meine Gefühle mich nicht enttäuscht haben und ich wirklich das perfekte Match zusammengebracht habe – meines Erachtens – aber irgendwie macht es mich auch traurig, denn wo ist meine Partnerin?", sagt er vor laufender Kamera. Wenige Augenblicke später folgt der Satz, der für Gesprächsstoff sorgt: "Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht habe ich auch jemanden."

In der Folge betont der YouTuber, wie gut die Chemie zwischen den von ihm auserwählten Kandidaten passt. Die zwei hätten seiner Meinung nach zueinander gefunden, weil er auf sein Bauchgefühl hörte. Über das neue Glück in seinem eigenen Leben verrät er jedoch nichts weiter. Namen, Hinweise oder gemeinsame Bilder? Fehlanzeige. Stattdessen setzt der Netz-Star auf Zurückhaltung und macht klar, dass er nach seinem Liebes-Aus im September vorsichtiger geworden ist: "Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und rede einfach nicht darüber." Die Message ist eindeutig: Weitere Details bleiben erstmal privat und sollen vorerst nicht an die Öffentlichkeit gelangen.

Wer die Frau an seiner Seite ist, bleibt also geheim. Noch vor drei Monaten schien Garry jedoch ein Liebes-Comeback mit Ex Jessica nicht auszuschließen. Im Promiflash-Interview beim Event "The Ultimate Hype" sprach er damals ganz ehrlich darüber, wie schwer ihm das Loslassen fiel. "Wir verstehen uns ja privat trotzdem gut", sagte er und gab zu: "Eine Seite von meinem Kopf sagt noch 'Ja' und eine 'Nein'". Angst, wieder verletzt zu werden, spielte eine große Rolle. "Ich bin einfach vorsichtig geworden und habe halt Angst, wieder auf die Fresse zu fliegen", gab der YouTuber zu. Im Herzen sei für Jessica zwar "noch eine Schublade", aber wie lange sie noch offen bleiben würde, wusste er damals selbst nicht.

Instagram / garrysecret Garry Secret, Oktober 2025

Imago Garry Secret im Oktober 2025

IMAGO / Panama Pictures Garry Secret und seine Ex-Freundin Jessica, Mai 2025