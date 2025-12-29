Beyoncé und Jay-Z bauen sich Luxus-Landgut in England

Beyoncé (44) und Jay-Z (56) planen, ein beeindruckendes Anwesen in den britischen Cotswolds zu errichten. Die beiden Musiker haben dort ein 23 Hektar großes, malerisch gelegenes Grundstück erworben, auf dem sich derzeit eine baufällige Hütte nahe eines von Algen bewachsenen Sees befindet. Wie The Sun berichtet, liegt eine Genehmigung für das außergewöhnliche Projekt bereits vor. Die sogenannte "Reichenklausel" im nationalen Planungsrecht ermöglicht, dass Bauvorhaben in ländlichen Regionen in Ausnahmefällen zugelassen werden, wenn sie "von außergewöhnlicher Qualität, wahrhaft herausragend sind und höchsten architektonischen Standards entsprechen".

Laut einem Exposé, das dem Newsportal vorliegt, befindet sich der künftige Bauplatz am Ende einer langen Auffahrt, die durch die Landschaft zu einem "magischen" Waldsee führt. Teile des Hauses sollen über das Wasser gebaut werden – mit hohen, lichtdurchfluteten Räumen und weitem Blick über die Hügel. Das Bauvorhaben wurde bereits 2021 genehmigt, jedoch nie begonnen, bis die Fläche nun für 8,6 Millionen Euro den Besitzer wechselte. Während sich in der Gegend bereits Stars wie Jeremy Clarkson (65), Claudia Winkleman sowie David (50) und Victoria Beckham (51) niedergelassen haben, reagieren manche Einheimische mit gemischten Gefühlen auf noch mehr Prominenz: Eine 71-jährige Dorfbewohnerin sagte der Zeitung The Sun, ihr Enkel sei begeistert, sie selbst glaube aber, "dass es das Dorf verändern wird".

Die Sängerin, die mit Songs wie "Texas Hold 'Em" immer wieder neue musikalische Wege geht, und der Rapper, der mit "99 Problems" einen seiner größten Hits landete, wurden bereits mehrfach beim Erkunden der Umgebung in Oxfordshire gesehen und scheinen das entspannte Landleben als Kontrast zu ihrem Alltag in Kalifornien zu schätzen. In unmittelbarer Nähe locken Landclubs wie das Soho Farmhouse, das für diskrete Treffen der Promis bekannt ist. Dass in der Nachbarschaft weitere Prominente zu finden sind, könnte ein weiterer Anreiz für das Power-Paar sein, das seit 2008 verheiratet ist und drei gemeinsame Kinder großzieht.

Getty Images Beyoncé und Jay-Z, Mai 2015

Getty Images Jay-Z und Beyoncé 2025 bei der Louis Vuitton Fashionshow in Paris

Photo by Lisa O'CONNOR / AFP) (Photo by LISA O'CONNOR/AFP via Getty Images Sängerin Beyoncé und Rapper Jay-Z auf einer Filmpremiere, 2024