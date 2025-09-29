Darum dachte sich Martin Sheen seinen Künstlernamen aus

Martin Sheen (85) ist ein bekannter Name in Hollywood, doch dahinter steckt eigentlich Ramón Gerard Antonio Estévez. Der Hollywoodstar wurde in Ohio als Kind irischer und spanischer Immigranten geboren. Nach seinem Highschool-Abschluss zog er 1959 nach New York, um seinen Traum von der Schauspielerei zu verfolgen. Doch Vorurteile gegenüber seiner hispanischen Herkunft machten es ihm schwer, Fuß zu fassen. Um der Diskriminierung zu entgehen, entschied er sich, seinen Künstlernamen anzunehmen. Im Gespräch mit Closer erklärte er: "Ich war nicht weniger stolz [auf meine Herkunft], aber ich war ebenso besorgt darüber, wie sich das auf mein Vorhaben auswirken würde, ein Leben in New York City zu führen, und so beschloss ich, eine neue Figur zu erfinden: Martin Sheen."

Den Vornamen wählte der Schauspieler von Robert Dale Martin, einem Casting Director, der ihn zu Beginn seiner Karriere unterstützt hatte. Der Nachname stammt von Bischof Fulton J. Sheen, einem prominenten Fernsehprediger der 1950er-Jahre. Seinen ursprünglichen Namen hat Martin jedoch nie offiziell geändert. Noch heute lauten seine offiziellen Dokumente auf Ramón Estévez. Auch seine Kinder tragen heute noch seinen bürgerlichen Nachnamen – bis auf eine Ausnahme: Charlie Sheen (60). "Er wollte in seinem Beruf nicht von mir getrennt wahrgenommen werden", erläuterte Martin gegenüber Daily Actor.

Charlie und Martin haben harte Zeiten hinter sich. Der Sohn des "Apocalypse Now"-Darstellers machte in den 1990ern und 2000ern vor allem mit Negativschlagzeilen rund um seine Drogen- und Alkoholsucht auf sich aufmerksam. 1998 zeigte ihn sein Vater deshalb sogar bei der Polizei an. Er betonte damals, dass er keinen anderen Ausweg für seinen Sohn sah. Kürzlich äußerte sich Charlie dazu bei "Good Morning America" und sagte: "Es fühlte sich an wie der größte Verrat, den man erleben kann."

Getty Images Martin Sheen, Schauspieler

Matt Winkelmeyer/Getty Images Schauspieler Martin Sheen

Getty Images Charlie Sheen und Martin Sheen im August 2006