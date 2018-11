Riesenschock für Charlie Sheen (53)! Die Waldbrände, die sich seit vergangenem Montag ihren Weg durch halb Kalifornien bahnen, erreichten am Freitag nun auch die Gegenden rund um Los Angeles. Viele Stars, die ihre Anwesen in Calabasas, Malibu und den Hidden Hills haben, mussten zu ihrer eigenen Sicherheit evakuiert werden. Darunter auch Charlie Sheens Eltern Martin (78) und Janet – doch inmitten des Chaos verlor der Two and a half Men-Star den Kontakt zu den beiden und geriet in große Panik!

Via Twitter bat er seine Follower am Freitagabend um Hilfe: "Ich kann meine Eltern nicht erreichen [...] Wenn irgendjemand sie gesehen hat, lasst mich bitte wissen, dass sie in Sicherheit sind inmitten dieses furchtbaren Szenarios", schrieb Charlie in seiner dringlichen Botschaft. Seine Mutter und sein Vater seien Teil der Gruppe, die zu der Sammelstelle nahe Zuma Beach gebracht worden seien. Der 53-Jährige danke jedem schon im Voraus, der ihm helfen könne.

Wenig später wurde sein Vater tatsächlich auch gefunden! Ein Reporter konnte Martin in der Menge ausmachen, wie das Onlinemagazin Just Jared berichtete. Er und seine Frau seien wohlauf – ihr Haus sei aber vermutlich verloren.

