"Verrat": Charlie Sheen wird vom eigenen Vater angezeigt

Charlie Sheen (60) gewährt in der neuen Dokumentation "aka Charlie Sheen", die ab dem 10. September auf Netflix startet, und seiner Autobiografie "The Book of Sheen" tiefe Einblicke in seine bewegte Vergangenheit, etwa in seine sexuellen Erfahrungen mit Männern. Insbesondere ein Ereignis aus seinem Leben beschreibt der 60-jährige Schauspieler als einschneidend: Sein Vater Martin Sheen (85) zeigte ihn bei der Polizei an, nachdem Charlie gegen Bewährungsauflagen verstoßen hatte. "Es fühlte sich an wie der größte Verrat, den man erleben kann", erklärte der Two and a half Men-Star nun in der Sendung "Good Morning America". Mittlerweile habe er jedoch erkannt, dass es ein Akt der "Liebe" war. Die damalige Situation war für ihn dennoch ein Schock, wie er sich erinnert: Ein Bodyguard hatte ihm mitgeteilt, dass die Polizei vor der Tür stand und sein Vater dahintersteckte.

Charlies Probleme reichten weit zurück und waren eng mit seinem Drogenmissbrauch verbunden. Im Mai 1998 erlitt er nach einer Kokain-Überdosis einen Schlaganfall – während er noch auf Bewährung war. Er war bereits zuvor zu einer solchen Strafe verurteilt worden, nachdem er seiner damaligen Freundin Brittany Ashland körperliche Gewalt angetan hatte. Sein Vater Martin zeigte ihn schließlich an, nachdem er von den Umständen erfahren hatte: "Er hatte eine illegale Substanz konsumiert und war auf Bewährung ... Es handelte sich um eine Strafsache", erklärte der "Apocalypse Now"-Star 2008. Er erklärte später, dass dies seine einzige Möglichkeit gewesen sei, Charlie zu helfen. Trotz des heftigen Einschnitts fand Charlie, der in den 90er-Jahren als "Topper Harley" in der Slapstick-Komödie "Hot Shots!" bekannt wurde, in den letzten Jahren Wege, um mit seiner Vergangenheit klarzukommen. Diese Verarbeitung findet sich in seinem jüngst veröffentlichten Buch wieder.

Neben den schwerwiegenden Themen wie den Folgen seines Drogenkonsums und seiner schwierigen Beziehung zu seinem Vater beleuchtete Charlie, der von 2002 bis 2006 mit Denise Richards (54) verheiratet war, in seiner Dokumentation und Autobiografie auch persönliche Schwächen. Er sprach offen über sein Stottern, das ihn zu Beginn seiner Karriere stark belastet hatte. Um seine Nervosität und Sprachprobleme zu überwinden, griff der Schauspieler damals zum Alkohol. Dies gab ihm nach eigenen Angaben zunächst "Redefreiheit", führte jedoch später zu Suchtproblemen. Heute tritt Charlie selbstbewusster auf und bemüht sich um Versöhnung und Nähe, auch zu seinen fünf Kindern. Doch wie in der Vergangenheit immer wieder deutlich wurde, ist sein Verhältnis zu ihnen nicht frei von Herausforderungen. Sein Vater soll mittlerweile aber wieder stolz auf ihn sein: "Dass du die dunklen Momente mit Humor beschreibst, ist ein Gewinn für die Leser", habe Martin laut Charlie gesagt.

Getty Images Charlie Sheen und Martin Sheen im August 2006

Imago Schauspieler Charlie Sheen im August 2023 in Bel Air

Getty Images Charlie Sheen und Denise Richards, Mai 2003