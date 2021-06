Diese Worte von seinem Vater zu hören, muss wie Balsam für Charlie Sheens (55) Seele gewesen sein! Der Hauptdarsteller der erfolgreichen Sitcom Two and a half Men hat nach zahlreichen Eskapaden und einer bewegten Vergangenheit mit Alkohol- und Drogensucht nun offenbar einen ruhigeren Lebensweg eingeschlagen. Dem Alkohol hat Charlie mittlerweile sogar vollkommen abgeschworen und scheint wie ausgewechselt zu sein. Sein Vater Martin Sheen (80) verriet jetzt, wie stolz ihn Charlies Lebenswandel macht.

In einem Interview mit People lobte Martin Sheen, der ebenfalls erfolgreicher Schauspieler ist, seinen Sohn in höchsten Tönen: "Ich verehre ihn. Ich habe ihn immer, immer verehrt. Seine Genesung und sein Leben sind ein Wunder und er ist ein außergewöhnlicher Mann." Wie allgemein bekannt sei, hätten die beiden eine schwierige Zeit durchgemacht, als Charlie noch "da draußen" war. "Er ist zurückgekommen – dem Himmel sei Dank – und er ist gesund und er arbeitet jetzt an einem Buch", plauderte der vierfache Vater aus.

Charlie soll sich jetzt außerdem mehr mit seiner Familie, seinen Kindern und Enkelkindern beschäftigen. Der einstige Womanizer hat fünf Kinder aus verschiedenen Beziehungen. Seine Teenie-Tochter Lola – eines von zwei Kindern, die er mit Model und Schauspielerin Denise Richards (50) hat – startete jüngst ihre eigene Laufstegkarriere.

Getty Images Charlie Sheen im Januar 2019 in Malibu

Getty Images Martin Sheen, Schauspieler

Getty Images Charlie Sheen im Juni 2018

