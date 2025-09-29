"Hochzeit auf den ersten Blick"-Martin hat neue Beziehung

Martin, bekannt aus der TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick, hat auf Instagram seine neue Liebe bekannt gegeben. Er teilte ein schwarz-weißes Foto aus dem Auto, auf dem seine Hand liebevoll auf dem Bein einer Frau ruht, deren Hand wiederum auf seiner liegt. In einem berührenden Text beschrieb er, wie ungeplant und doch magisch ihre Begegnung gewesen sei. "Das Schönste im Leben findet man nie nach Plan, sondern immer im Gefühl", schwärmte er und betonte, dass er sich bei seiner neuen Partnerin sicher und geborgen fühle. Künftig wolle Martin seine Beziehung jedoch privat halten.

Der Weg zu dieser neuen Liebe schien durch ehrliche und offene Gespräche geebnet worden zu sein, wie Martin in seinem Beitrag andeutete. Ihre Verbindung sei ganz ohne Planung, aber dafür umso natürlicher entstanden. Die beiden haben sich langsam aufeinander eingelassen und sich Raum gegeben, bis Vertrauen und Zuneigung wachsen konnten. Mit Phrasen wie "eine liebevolle Frau, die für mich ein Zuhause bedeutet", ließ er keinen Zweifel daran, dass er eine Person gefunden hat, die ihn tief berührt und nachhaltig glücklich macht.

Hinter Martin liegt eine bewegte Zeit: 2024 heiratete er Jenny bei "Hochzeit auf den ersten Blick", doch die Ehe der beiden hielt nicht lange. Bereits während der Sendung gab es Spannungen, die unter anderem durch Missverständnisse und Kommunikationsprobleme aufkamen. Nach den Flitterwochen zog Martin nicht wie geplant zu Jenny, sondern erst einmal in sein eigenes Zuhause, um Abstand zu gewinnen. Diese Entscheidung markierte vermutlich den Anfang vom Ende der Beziehung. Nun scheint er sich nach dieser schwierigen Erfahrung neu orientiert zu haben – und seine heutige Zufriedenheit spricht Bände.

Joyn / Christoph Assmann Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

Instagram / martin.hadeb Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick" und seine neue Freundin, September 2025

Joyn / Christoph Assmann Martin und Jenny von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2024

