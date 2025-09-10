"Hochzeit auf den ersten Blick" geht in die nächste Runde

Die beliebte TV-Show Hochzeit auf den ersten Blick kehrt ab dem 21. Oktober 2025 mit ihrer zwölften Staffel zurück auf die Bildschirme. Zwölf Singles aus ganz Deutschland haben den Mut gefasst, ein Abenteuer der besonderen Art zu wagen: Sie treffen bei ihrem ersten Blind Date direkt am Traualtar auf ihren potenziellen Lebenspartner. Bereits jetzt verspricht SAT.1, dass die Zuschauer von sechs romantischen Hochzeiten, überraschenden Momenten und hoffentlich vielen Schmetterlingen im Bauch begeistert sein werden. Jeden Dienstag um 20.15 Uhr können sich Fans auf neue spannende Liebesreisen freuen, auch auf Joyn wird die Sendung kostenlos verfügbar sein.

Erneut setzt die Show auf das bewährte Experten-Team bestehend aus Dr. Sandra Köhldorfer, (43) Beate Quinn und Markus Ernst. Mit viel Erfahrung und Wissenschaft versuchen sie, die perfekten Matches zu finden. Ihr Ziel ist es, Menschen zu vereinen, deren Herzen im selben Takt schlagen, und sie mit ihrem Traumpartner oder ihrer Traumpartnerin zusammenzubringen. Das Experiment basiert auf einem ausgeklügelten Verfahren, bei dem individuelle Persönlichkeiten, Werte und Interessen der Teilnehmenden analysiert werden. Doch trotz aller Wissenschaft bleibt natürlich immer ein kleines bisschen Magie im Spiel, wenn es um Liebe auf den ersten Blick geht.

Die spannende Reise am Traualtar hat bereits in den bisherigen Staffeln für viele emotionale und unvergessliche TV-Momente gesorgt. Einige Paare schafften es, ihre Beziehung langfristig aufzubauen, und bei manchen wurde aus dem ersten vorsichtigen "Ja" sogar eine kleine Familie. Doch auch Tränen und gebrochene Herzen gehörten dazu. In den sozialen Medien ist die Show ein Dauerbrenner, und die Fans spekulieren bereits eifrig, wie es den neuen Teilnehmern ergehen wird. Wer wird zögern, wer glaubt an die Liebe und sagt Ja – und welche Geschichten werden für Gesprächsstoff sorgen? Die Antwort gibt es ab dem 21. Oktober. Wer nicht genug von "Hochzeit auf den ersten Blick" bekommt, kann vielleicht noch einen Blick in das Spin-off wagen, denn seit Juni gibt es das Format "Hochzeit auf den zweiten Blick", bei dem die Singles erstmal mit einer Verlobung starten.

Anzeige Anzeige

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

Anzeige Anzeige

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Expertin

Anzeige Anzeige

Joyn/Markus Hertrich "Hochzeit auf den zweiten Blick" ab 18. Juni 2025 auf Joyn

Anzeige