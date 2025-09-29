Offiziell: Das sind die restlichen Promi-BB-Kandidaten

Der Countdown für Promi Big Brother läuft, und Sat.1 hat nun in einer offiziellen Pressemitteilung die letzten Kandidaten für die diesjährige Staffel bestätigt. Zu den neuen Bewohnern im Container zählen Sänger Marc Terenzi (47), bekannt als Mitglied der früheren Boyband Natural, und Schauspielerin Doreen Dietel (50), die vielen durch ihre Rolle als Trixi in der BR-Daily "Dahoam is Dahoam" bekannt sein dürfte. Außerdem mit dabei sind Realitystar Paco Herb, TV-Sternchen Pinar Sevim und der Content Creator SatansBratan. Mit dieser Besetzung verspricht die Show schon jetzt reichlich Unterhaltung.

Während Marc als Sänger und Entertainer auf eine lange Karriere zurückblickt und Doreen als Schauspielerin große Popularität erlangt hat, könnte Realitystar Paco mit seinem Selbstbewusstsein auffallen. Pinar, die ihr Publikum mit ihrem TV-Auftritt bei Kampf der Realitystars begeistert hat, wird sicher ebenfalls die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, genau wie Content Creator SatansBratan, der im Netz mit seiner exzentrischen Art viele Fans gewonnen hat.

Vor einer Woche waren weitere prominente Promi Big Brother-Teilnehmer enthüllt worden. Darunter Love Island VIP-Kandidatin Laura Maria Lettgen und Schlagersänger Achim Petry (51), die gemeinsam mit Schauspieler Michael Naseband (60), Temptation Island-Star Christina Dimitriou (33) und TikTok-Ikone Karina2You antreten. Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) und TV-Persönlichkeit Sarah-Jane Wollny (27) waren bereits zeitgleich mit der Verkündung des Starttermins als Teil des Casts verkündet worden.

Joyn/Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Moderatoren Jochen Schropp und Marlene Lufen, 2025

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025

Joyn/Marc Rehbeck Andrej Mangold und Sarah-Jane Wollny, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025