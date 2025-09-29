Sixpack? Ed Sheeran spricht nun über seinen Gewichtsverlust

Ed Sheeran (34) hat bei einem Interview mit Andy Cohen (57) im Rahmen der SiriusXM-Reihe "Small Stage Series" über seine beeindruckende körperliche Veränderung gesprochen. Der Sänger verriet, dass er nach einer Gewichtszunahme im vergangenen Jahr beschlossen habe, sich intensiv dem Sport zu widmen. Sein Ziel: sieben Kilogramm zu verlieren und, noch ambitionierter, erstmals ein Sixpack zu bekommen. "Ich habe noch nie in meinem Leben ein Sixpack gehabt und dachte mir, ich will sehen, ob ich das schaffen kann", erklärte der Musiker. Mittlerweile fühlt sich der zweifache Vater trotz gelegentlicher Bierabende so fit wie noch nie: "Ich bin in der besten Form meines Lebens."

Bereits seit der COVID-19-Pandemie achtet der 34-Jährige intensiver auf seine Gesundheit. 2019 hatte Ed mit dem Rauchen aufgehört und sich dem Laufen zugewandt, was seiner Fitness nach eigener Aussage enorm half. "Es gibt nichts Besseres als frische Luft, um sich richtig zu reinigen", verriet er damals im Podcast "Behind the Metal". In der jetzigen Phase seiner Reise kombiniert er die körperliche Aktivität mit einer stärkeren Fokussierung auf das Training im Fitnessstudio. Auch wenn das Ziel eines Sixpacks noch nicht ganz erreicht ist, fühlt er sich motivierter denn je.

Privat scheint alles ebenso im Einklang zu sein. Ed, der für Hits wie "Shape of You" bekannt ist, lebt mit seiner Frau Cherry Seaborn (33) und den beiden gemeinsamen Töchtern Lyra und Jupiter ein eher bodenständiges Leben fernab des Rampenlichts. Sein Weg zeigt dabei einmal mehr, wie er die Balance zwischen Karriere, Familie und persönlichen Zielen findet – auch wenn die ein oder andere kalorienreiche Sünde manchmal dazugehört.

Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere des Films "F1", Juni 2025

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn