Dieser Sänger ist der Headliner für Super-Bowl-Halbzeitshow

Am 8. Februar wird Bad Bunny (31) die Bühne der Super Bowl Halftime Show rocken. Der Rapper wurde am vergangenen Sonntag während des Spiels der Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers offiziell als Headliner des kommenden Events im Levi's Stadium in Santa Clara, Kalifornien, angekündigt. Diese sensationelle Nachricht wurde von der NFL und Apple Music auch auf Instagram mit einem Teaser bekannt gegeben. Bad Bunny, mit bürgerlichem Namen Benito Antonio Martínez Ocasio, wird vor Millionen von Zuschauern weltweit performen und damit Teil einer langen Reihe von Musikikonen werden.

In den vergangenen Jahren hatten bei der Halbzeitshow bereits Künstler wie Rihanna (37), Usher (46) und Kendrick Lamar (38) die Bühne erobert. Die Show hat sich zu einem der bedeutendsten Momente im Musik- und Sportkalender entwickelt und lockt jedes Jahr ein riesiges Publikum an. Mit seinem einzigartigen Stil und weltweiten Erfolg soll Bad Bunny nun neue Energie in das Event bringen. Der Rapper hat sich in den letzten Jahren einen beeindruckenden Status erarbeitet und ist bekannt für Hits wie "Callaíta", der auch im Teaser zur Halbzeitshow verwendet wurde. Jay-Z (55) und seine Firma Roc Nation, die seit 2019 mit der NFL zusammenarbeiten, spielen bei der Auswahl der Künstler eine entscheidende Rolle.

Abseits seiner Musikkarriere sorgte Bad Bunny zuletzt auch mit Negativschlagzeilen für Aufsehen: Er wurde laut People vor Kurzem mit einer Klage aus Puerto Rico konfrontiert, bei der es um die Nutzung eines rosafarbenen Hauses in einem seiner Kurzfilme ging. Der Bewohner des Gebäudes fühlte sich durch die gestiegene Aufmerksamkeit der Fans belastet. Angeblich habe der Mann sogar eine Million Dollar (umgerechnet circa 853.000 Euro) von Bad Bunny gefordert.

Getty Images Super Bowl 2025

Getty Images Rapper Bad Bunny im März 2025 in Hollywood

Getty Images Bad Bunny im Mai 2023