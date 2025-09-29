Dieser brandneue Charakter ist bei Harry-Potter-Serie dabei

Die Besetzung der heiß erwarteten Harry Potter-Serie sorgt weiter für Gesprächsstoff: Die britisch-ukrainische Schauspielerin Svetlana Karabut soll als Professorin Septima Vector in Hogwarts dabei sein, wie das Branchenportal Redanian Intelligence berichtet. Offiziell bestätigt wurde dies von HBO allerdings noch nicht. Professorin Vector, die unterrichtet, was Fans als "Zauber-Mathe" bezeichnen – Arithmantik –, ist vielen nur aus den Büchern bekannt. Obwohl ihr Fach eines von Hermine Grangers Favoriten ist, wurde die Figur aus den Filmen weitgehend herausgelassen. Einzige Ausnahme: ein möglicher Hintergrundauftritt in "Harry Potter und der Stein der Weisen", der von Fans der Filmreihe heiß diskutiert wird.

In den Büchern wird Professorin Vector als anspruchsvoll beschrieben. Sie hat hohe Erwartungen an ihre Schülerinnen und Schüler, lädt ihnen stets viele Hausaufgaben auf und lehrt die komplexe Zahlenmystik ab dem dritten Schuljahr. In der neuen Serie könnte ihre Rolle, die in J.K. Rowlings (60) Romanen eher am Rande erwähnt wird, erweitert werden. Neben Svetlana werden unter anderem auch John Lithgow (79) als Schulleiter Dumbledore und Janet McTeer als Professorin McGonagall zu sehen sein. Insgesamt sollen acht Episoden tiefer in das Leben in Hogwarts eintauchen, indem sie Charakteren mehr Raum geben, als dies in den Filmen möglich war.

Die Neuverfilmung der Harry Potter-Bücher aus dem Hause HBO startet voraussichtlich im Jahr 2027 und bringt neue wie bekannte Gesichter in die magische Welt zurück. Svetlana, die aus ihrer Rolle in "James Bond - Keine Zeit zu sterben" bekannt ist, wird durch Professorin Vector für viele Fans ein frisches Highlight sein. Für diejenigen, die mit der Zahlenliebhaberin bereits vertraut sind, dürfte es spannend werden zu sehen, wie sie in die Serie integriert wird. Die Darstellerin selbst hat sich bislang nicht zu ihrem Engagement geäußert, der Wirbel um ihre Rolle ist jedoch schon jetzt unüberhörbar. Fans können sich jedenfalls auf eine detailreiche Interpretation freuen.

Getty Images J.K. Rowling, Schriftstellerin

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout

Instagram / bucksrailcentre Die Dampflokomotive der "Harry Potter"-Serie, Buckinghamshire Railway Centre