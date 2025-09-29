Antonia Hemmer und neuer Partner feiern Red-Carpet-Debüt

Antonia Hemmer (25) und ihr neuer Partner strahlen um die Wette. Die Reality-TV-Bekanntheit schwebt wieder auf Wolke sieben – das lässt sie ihre Fans bereits seit Wochen auf Social Media spüren. Welcher Mann für ihr neues Glück verantwortlich ist, wollte sie aber eigentlich für sich behalten: Sein Gesicht hielt sie stets aus ihren Storys und Beiträgen raus. Nun hat sich die ehemalige Make Love, Fake Love-Lady aber Seite an Seite mit ihrem Gatten auf dem roten Teppich des About You Fashion Ball gezeigt.

Antonia kleidete sich anlässlich der Fashionshow in einem braunen, asymmetrisch geschnittenen Kleid mit Knopfleiste und rundete ihren Look mit spitzen schwarzen Heels und einer kleinen Tasche von Jacquemus ab. Ihr Liebster passte optisch perfekt zu ihr: Er trug eine Kombination aus einem braunen Zweiteiler, einem beigen Rollkragenpullover und farblich passenden Sneakern. Mit einem breiten Lächeln im Gesicht posierten sie Arm in Arm für die Kameras.

Den gemeinsamen Abend hatte die Social-Media-Bekanntheit auch auf Instagram festgehalten – von ihrem Partner zeigte sie dort aber wieder nur einen Ausschnitt. "Es war zwar kurz, aber wunderschön in Hamburg [...] Und vor allem war es dieses Mal etwas Besonderes – es war nämlich sein erstes Mal auf dem roten Teppich und was soll ich sagen? Er hat es so souverän gemeistert, als hätte er nie was anderes gemacht", schwärmte Antonia stolz.

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

