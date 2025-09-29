Nach Geburt: So feiert Stephanie Stumph das Oktoberfest

Stephanie Stumph (41) hat sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes gegen den Wiesn-Trubel in München entschieden und feiert stattdessen ihr eigenes kleines Oktoberfest zu Hause. Auf Instagram überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einem humorvollen Schnappschuss aus ihrem Alltag. Statt Dirndl und Festzeltatmosphäre setzt die frischgebackene Mama auf ein gemütliches Outfit und ein alkoholfreies Bier. Als besonderes Accessoire präsentiert sie eine Milchpumpe, die Fläschchen für ihr Baby befüllt. Zu dem lustigen Bild schreibt die ZDF-Bekanntheit: "O'zapft is!"

Vor zwei Wochen verkündete die beliebte "Stubbe – Von Fall zu Fall"-Darstellerin die Geburt ihres zweiten Kindes. Der Familienzuwachs, ein gesunder Junge, kam im Universitätsklinikum Dresden zur Welt. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa schwärmte sie: "Wir sind überglücklich." Nun genießt der TV-Star die ersten Wochen als vierköpfige Familie. Der Vater ihrer Kinder ist ihr langjähriger Partner Florian Santner, ein Münchner Chirurg.

Die Schauspielerin ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Seit 2015 kennen Fans sie als Teil des Casts von "Der Alte". Dort arbeitete sie sogar noch wenige Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes vor der Kamera. Aktuell befindet sich Stephanie allerdings in einer Babypause, deren Ende noch nicht bekannt ist. Auf Social Media bedankte sich die 41-Jährige kürzlich bei der Produktion der Serie dafür, dass sie auch noch hochschwanger arbeiten durfte. "Wie schön, dass man mich bis zum Schluss vor die Kamera gelassen hat", schrieb die Dresdnerin.

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

Getty Images Stephanie Stumph im November 2024

Getty Images Stephanie Stumph, Schauspielerin

