Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Stephanie Stumph
Nach Geburt: So feiert Stephanie Stumph das Oktoberfest
Nach Geburt: So feiert Stephanie Stumph das OktoberfestGetty ImagesZur Bildergalerie

Nach Geburt: So feiert Stephanie Stumph das Oktoberfest

- Charlotte Stehr
Lesezeit: 2 min

Stephanie Stumph (41) hat sich nach der Geburt ihres zweiten Kindes gegen den Wiesn-Trubel in München entschieden und feiert stattdessen ihr eigenes kleines Oktoberfest zu Hause. Auf Instagram überraschte die Schauspielerin ihre Fans mit einem humorvollen Schnappschuss aus ihrem Alltag. Statt Dirndl und Festzeltatmosphäre setzt die frischgebackene Mama auf ein gemütliches Outfit und ein alkoholfreies Bier. Als besonderes Accessoire präsentiert sie eine Milchpumpe, die Fläschchen für ihr Baby befüllt. Zu dem lustigen Bild schreibt die ZDF-Bekanntheit: "O'zapft is!"

Vor zwei Wochen verkündete die beliebte "Stubbe – Von Fall zu Fall"-Darstellerin die Geburt ihres zweiten Kindes. Der Familienzuwachs, ein gesunder Junge, kam im Universitätsklinikum Dresden zur Welt. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa schwärmte sie: "Wir sind überglücklich." Nun genießt der TV-Star die ersten Wochen als vierköpfige Familie. Der Vater ihrer Kinder ist ihr langjähriger Partner Florian Santner, ein Münchner Chirurg.

Die Schauspielerin ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft. Seit 2015 kennen Fans sie als Teil des Casts von "Der Alte". Dort arbeitete sie sogar noch wenige Wochen vor der Geburt ihres zweiten Kindes vor der Kamera. Aktuell befindet sich Stephanie allerdings in einer Babypause, deren Ende noch nicht bekannt ist. Auf Social Media bedankte sich die 41-Jährige kürzlich bei der Produktion der Serie dafür, dass sie auch noch hochschwanger arbeiten durfte. "Wie schön, dass man mich bis zum Schluss vor die Kamera gelassen hat", schrieb die Dresdnerin.

Stephanie Stumph, Schauspielerin
Getty Images
Stephanie Stumph, Schauspielerin
Stephanie Stumph im November 2024
Getty Images
Stephanie Stumph im November 2024
Stephanie Stumph, Schauspielerin
Getty Images
Stephanie Stumph, Schauspielerin
Wie findet ihr Stephanies persönliches Oktoberfest?
In diesem Artikel