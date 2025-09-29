Paco Herb erfüllt sich bei "Promi Big Brother" einen Traum

Paco Herb bereitet sich auf ein aufregendes neues Kapitel in seiner TV-Karriere vor. Der Realitystar zieht ins Promi Big Brother-Haus – und erfüllt sich damit einen langgehegten Traum. "Die Größe und das Standing machen 'Promi Big Brother' einzigartig. Es war schon immer ein Traum von mir, bei der Ur-Reality-Show teilzunehmen", erklärt Paco in einem Interview mit Sat.1 vor dem Start der Show. Dass er nun endlich in den Container darf, ist also eine ganz besondere Ehre.

Der The 50-Star setzt sich große Ziele – im Interview erklärt er auch, was er sich für seine Zeit im Container vorgenommen hat. "Den Sieg! Und die Herausforderung, mit spannenden und gleichzeitig herausfordernden Charakteren die Zeit zu überstehen", schildert er. Dass es für den Social-Media-Star bei Promi BB nicht unbedingt leicht werden wird, ist ihm also bewusst, doch er stellt sich der Challenge. Für Paco sei es in erster Linie wichtig, über sich hinauszuwachsen und sich dem Publikum "von einer neuen Seite" zeigen zu können.

In den Container zieht Paco selbstredend nicht allein – seinen Wohnraum darf er sich mit zahlreichen weiteren Promis teilen. Unter den Kandidaten sind in diesem Jahr Sänger Marc Terenzi (47), Schauspielerin Doreen Dietel (50), Ex-Bachelor Andrej Mangold (38) und Realitystar Laura Maria Lettgen. Ab dem 6. Oktober läuft die neue Staffel in der Primetime auf Sat.1, am 4. Oktober geht es bereits mit dem großen 24/7-Livestream auf Joyn los.

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Paco Herb bei Fame Fighting 2 in Bonn

Anzeige Anzeige

Amazon Prime Video Paco Herb, "The 50"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2025