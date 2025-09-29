Private Chats: Was läuft bei Calvin und Cathy Hummels?

Bei der neuesten Folge des Grill den Henssler-Sommerspecials sorgte Calvin Kleinen (33), bekannt aus Reality-TV, für einige überraschende Momente. Statt sich voll und ganz dem Kochen zu widmen, zog er immer wieder sein Handy hervor und tippte munter darauf herum. Moderatorin Laura Wontorra (36) konnte sich das nicht entgehen lassen und fragte neugierig nach: "Mit wem textest du da schon wieder?" Calvin offenbarte schließlich, dass es sich um Cathy Hummels (37) handelte, die ihm bezüglich einer Veranstaltung schrieb. Dabei gestand er auch, dass er die Moderatorin "super" findet. Trotz der Unterbrechungen am Herd gelang Calvin dann aber sogar ein Sieg gegen Steffen Henssler (53) im Hauptgang.

Die Episode hielt aber noch weitere unterhaltsame Highlights bereit. Neben Calvins Handy-Aktion entwickelte sich eine amüsante Szene zwischen Laura und Comedian Tony Bauer (29). Als dessen Hemd bekleckert war, kümmerte sich die Moderatorin um die Flecken und wickelte Tony dabei um den Finger. Er genoss die Aufmerksamkeit sichtlich und scherzte: "Oh, das gefällt mir aber." Jana Ina Zarrella (48) konnte sich hingegen einen Seitenhieb gegen Calvins Schürzenwahl nicht verkneifen. Am Ende setzte sich aber Steffen Henssler trotz Calvins Teilerfolg mit 104 zu 101 Punkten knapp durch und bewies einmal mehr, dass er am Herd unschlagbar ist.

Im Studio sorgte Calvins Geständnis über den Austausch mit Cathy Hummels für ordentlich Gesprächsstoff. Die beiden kennen sich noch von Kampf der Realitystars, wo Cathy als Moderatorin brillierte – und seitdem scheint Calvin Feuer gefangen zu haben. Offenherzig ließ er keinen Zweifel daran, wie sehr er die Influencerin schätzt. Cathy selbst, die kürzlich die Münchner Theresienwiese in Begleitung des Rappers Kollegah (41) besuchte, hat offensichtlich auch Gefallen an dem Beau gefunden. Was genau zwischen den beiden läuft, bleibt aber vorerst noch geheim.

Collage: ActionPress, Instagram / cathyhummels Collage: Calvin Kleinen und Cathy Hummels

ActionPress / Panama Pictures Calvin Kleinen bei der Premiere von "Kampf der Realitystars"

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2025