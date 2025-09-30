"Brauche es nicht": J. Lo reagiert auf Oscar-Rummel um Film

Jennifer Lopez (56) sorgt derzeit mit ihrer Rolle im kommenden Film "Kiss of the Spider Woman" für Furore. Im Gespräch mit CBS Sunday Morning äußerte sie sich zu den Oscar-Gerüchten, die um ihre Performance kreisen. Sie erklärte lachend: "Ich habe meine Lektion gelernt." Für Jennifer zählt vor allem der kreative Prozess: "Die Freude liegt im Tun." Gleichzeitig stellte sie klar, dass sie eine Auszeichnung zwar schätzen würde, sie aber nicht mehr als notwendig empfindet: "Natürlich möchte jeder gern auf der Bühne stehen und Danke sagen. Aber ich habe erkannt, dass ich es nicht so brauche, wie vielleicht früher."

Der Film, der im Oktober anläuft, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Manuel Puig und ist die zweite Verfilmung nach dem Oscar-prämierten Streifen von 1985. Jennifer übernimmt mit Ingrid Luna die Rolle einer glamourösen Leinwand-Diva, die in einem filmischen Mix aus düsterem Gefängnisdrama und Musical glänzt. In Regie von Bill Condon (69), der durch Werke wie "Chicago" bekannt ist, teilt sie sich die Leinwand mit Diego Luna (45) und Tonatiuh. Für die anstehende Award-Saison wurde Jennifer in der Kategorie Beste Nebendarstellerin vorgeschlagen und die Spannung in Hollywood wächst.

In der Vergangenheit beeindruckte Jennifer bereits mit ihrer Performance in "Hustlers", einem Film, der ihr eine Golden-Globe-Nominierung einbrachte, doch die erwartete Oscar-Nominierung blieb damals aus. Ihre Enttäuschung darüber thematisierte sie auch in ihrer Netflix-Doku "Halftime". Die Rolle in "Kiss of the Spider Woman" markiert nun Jennifers ersten Ausflug in die Welt des Movie-Musicals – ein bemerkenswerter Schritt in einer Karriere, die schon so viele Facetten hervorgebracht hat. In Interviews schwärmte sie oft davon, wie sehr es ihr Freude bereitet, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, und diese Leidenschaft ist in jedem ihrer Projekte spürbar.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez beim Sundance Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez beim Dreh von "Kuss der Spinnenfrau"

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im November 2024