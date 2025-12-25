Im Rosenkrieg: Denise Richards engagiert Anwalt von Charlie

Denise Richards (54) hat eine überraschende Personalie im laufenden Rosenkrieg gezogen: Die Schauspielerin lässt sich ab sofort von Mark Gross vertreten, dem langjährigen Scheidungsanwalt ihres Ex-Mannes Charlie Sheen (60). Am 10. Dezember reichte Denise beim Gericht die entsprechenden Dokumente ein – mitten im Streit um nachehelichen Unterhalt mit Noch-Ehemann Aaron Phypers in Los Angeles. An ihrer Seite arbeiten zudem Ronald Brot und Yumiko Gibson. Aaron fordert regelmäßige monatliche Zahlungen, behauptet, Denise verdiene über 250.000 Dollar im Monat. Bei der nächsten Anhörung, die nun auf den 7. Januar 2026 verlegt wurde, will Denise auch Gewaltvorwürfe gegen Aaron zum Thema machen.

Mark legte sofort los und beantragte die Verschiebung, weil Aarons Unterlagen aus seiner Sicht lückenhaft sind. In den Papieren sei Aaron zwar als Eigentümer des Wellness-Zentrums Quantum Epigenetics Consulting angegeben, doch es fehlten Angaben zur Dauer der Tätigkeit und zu den Einnahmen. Außerdem drängt das Team von Denise darauf, dass derselbe Richter übernimmt, der bereits eine dauerhafte einstweilige Verfügung zu ihren Gunsten erlassen hat: Richter Juhas. "Die Art und Schwere der Vorfälle werden eine Rolle spielen, und niemand ist besser geeignet, das zu beurteilen als Richter Juhas", heißt es aus den Schriftsätzen, wie Us Weekly berichtet. Zusätzlich wirft Denise Aaron vor, gegen eine Auflage aus der Verfügung verstoßen zu haben: Ein Laptop und sensibles Material hätten bis zum 10. November 2025 über Anwälte zurückgegeben werden müssen. Aaron bestreite, dass das bei ihm befindliche Gerät unter die Anordnung falle. Das Gericht folgte vorerst dem Verschiebungsantrag und setzte den neuen Termin fest.

Der Schritt zu Mark sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil der Jurist Charlie einst im Scheidungsverfahren gegen Brooke Mueller (48) vertrat – ein Kapitel, das jahrelang die Schlagzeilen prägte. Denise und Charlie waren von 2002 bis 2006 verheiratet und haben bis heute eine komplizierte, aber funktionierende Elternbeziehung. Denise fand nach der Trennung Halt in einer engen Familie und teilt private Einblicke nur dosiert, auch wenn sie mit Reality-TV und Social Media vertraut ist. Aaron, der mit seinem Wellness-Business in Kalifornien verankert ist, hatte nach der Trennung öffentlich betont, wie verletzend die Vorwürfe seien, und jede Form von Gewalt bestritten: "Diese Anschuldigungen sind komplett falsch und zutiefst verletzend", sagte er zu Us Weekly. Beide Seiten vermeiden abseits der Gerichtssäle große Auftritte – die Spannung verlagert sich damit voll auf den Januar-Termin.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, IMAGO / Newscom World Collage: Charlie Sheen, Denise Richards und Aaron Phypers

Anzeige Anzeige

IMAGO / Depositphotos Denise Richards und Aaron Phypers, März 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Denise Richards, Schauspielerin